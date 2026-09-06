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दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळली, अनेक जण अडकल्याची भीती; बचावकार्य सुरू

या घटनेत अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळं सत्य निकेतन परिसरात घबराट पसरली आहे.

Building Collapses In Delhi's Satya Niketan, Several Feared Trapped
दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळली, अनेक जण अडकल्याची भीती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 3:42 PM IST

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नवी दिल्ली : दक्षिण-पश्चिम दिल्लीतील सत्य निकेतनजवळ तीन मजली इमारत कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेत अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळं सत्य निकेतन परिसरात घबराट पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अग्निशमन दलाला दुपारी दीड वाजता माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाची पथकं आणि स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून सध्या बचावकार्य सुरू आहे. अद्याप कोणतीही जीवितहानी नसल्याचं वृत्त आहे.

दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळली, अनेक जण अडकल्याची भीती (ETV Bharat)

बचावकार्य सुरू : ही घटना मोती बाग येथील सत्य निकेतनमधील शिव मंदिराच्या जवळ घडली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाची बारा वाहनं दाखल झाली आहेत. मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू असून, पथकं सातत्याने ढिगारा हटवत आहेत. दोन ते तीन जणांना वाचवण्यात आलं असून, जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच, अग्निशमन दलानं एसडब्ल्यूटी, बीएफटी, डब्ल्यूबी, आयआरटी आणि क्यूआरव्ही यासह अनेक पथकं घटनास्थळी रवाना केली.

घटनेमुळं परिसरात घबराट : घटनेची तीव्रता लक्षात घेता, विविध बचाव आणि सहाय्यक पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. अग्निशमन दलाची पथकं काळजीपूर्वक ढिगारा हटवत आहेत. बचावकार्यादरम्यान, आत असलेल्या संभाव्य पीडितांना इजा होऊ नये म्हणून ढिगाऱ्याचे तुकडे तुकडे करून काढले जात आहेत. दरम्यान, इमारत कोसळल्याचं समजताच आजूबाजूच्या परिसरात लोकांची गर्दी जमली. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळं परिसरात घबराट पसरली. मात्र, या अपघातात जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. अग्निशमन दलाची पथकं बचावकार्यात गुंतलेली असून, अग्निशमन दलाची अनेक पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

दोन विद्यार्थ्यांना वाचवलं : भाजपा आमदार अनिल शर्मा यांनी सांगितलं की, "ही एक अत्यंत दुःखद घटना आहे. यापेक्षा अधिक दुःखद काही असू शकत नाही. मुलं वेगवेगळ्या ठिकाणांहून शिकण्यासाठी येतात आणि इथंच राहत होती. मुलांची नेमकी संख्या सांगणं कठीण आहे. आम्हाला खात्री आहे की, विद्यार्थी आत अडकले आहेत. एनडीआरएफ आणि एमसीडीनं आधीच दोन विद्यार्थ्यांना वाचवलं आहे. काही विद्यार्थी आतून फोन करत आहेत आणि असं दिसतं की, आणखी लोक आत अडकले आहेत, त्यामुळे बचावकार्य सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इथं एक संपूर्ण पथक पाठवलं आहे. सरकार अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हेच आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे."

मदत पुरवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न : दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळल्याबद्दल एक्सद्वारे तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की, "डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन दल, दिल्ली पोलीस, एमसीडी, कॅट्स आणि नागरी संरक्षण दलाची पथकं युद्धपातळीवर मदत आणि बचाव कार्यात गुंतलेली आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून, जवळच्या इमारतीदेखील रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत.तसंच ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि बाधित कुटुंबांना तत्काळ मदत पुरवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवलं जात असून, सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयानं काम करत आहेत. प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा आणि कल्याण हे आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे."

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TAGGED:

BUILDING COLLAPSES
SATYA NIKETAN
नवी दिल्ली
SEVERAL FEARED TRAPPED
DELHI

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