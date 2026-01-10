ETV Bharat / bharat

केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. तर 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

Finance Minister Nirmala Sitharaman
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 11:39 AM IST

Updated : January 10, 2026 at 11:46 AM IST

नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. यावर्षी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही घोषणा केली. यंदा 1 फेब्रुवारी हा दिवस रविवारी येतो. अशा स्थितीत 26 वर्षांत पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. रिजिजू यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही घोषणा केली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात : रिजिजू यांनी सांगितलं की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होईल. पहिला टप्पा 28 जानेवारीपासून सुरू होऊन 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होऊन 2 एप्रिलपर्यंत चालेल.

पोस्ट शेअर करताना, किरेन रिजिजू यांनी लिहिलं की, भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं अधिवेशन बोलावण्यास मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण 28 जानेवारी रोजी होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवारी (29 जानेवारी) आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. त्यानंतर, शनिवारीही दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज स्थगित केलं जाईल.

2026 चा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 रविवार (1 फेब्रुवारी) रोजी सादर केला जाईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर आणि 2026 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील आभार प्रस्तावानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी संसद तहकूब होईल. यानंतर, दोन्ही सभागृहांचं कामकाज 9 मार्च रोजी पुन्हा सुरू होईल आणि 2 एप्रिलपर्यंत चालेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा रेकॉर्ड : विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. स्वातंत्र्यानंतरचा हा देशाचा 88 वा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी, अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात होता. तथापि, 2017 पासून, तो 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून, म्हणजेच 1 एप्रिलपासून अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची अंमलबजावणी करता यावी, म्हणून असं करण्यात येतं. अर्थसंकल्प सहसा सकाळी 11 वाजता लोकसभेत सादर केला जातो.

सर्वात जास्त अर्थसंकल्प कोणी सादर केले? :

  • मोरारजी देसाई 10 अर्थसंकल्प : मोरारजी देसाई यांनी भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांनी 1959 ते 1964 या दरम्यान सहा आणि 1967 ते 1969 दरम्यान चार अर्थसंकल्प सादर केले, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काम केलं.
  • पी. चिदंबरम 9 अर्थसंकल्प : काँग्रेसच्याच पी. चिदंबरम यांनी 9 अर्थसंकल्प सादर केले, 1996 पासून संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात आणि नंतर 2004 ते 2009 दरम्यान काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले.

दरम्यान, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी, पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलं आणि 1991 ते 1995 दरम्यान सलग 5 अर्थसंकल्प सादर केले. भारतात आर्थिक उदारीकरण आणण्यासाठी त्यांचा 1991 चा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक मानला जातो.

संपादकांची शिफारस

