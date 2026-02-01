अर्थसंकल्प 2026 : निर्मला सीतारामन यांची वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची घोषणा
अर्थसंकल्प 2026 : निर्मला सीतारामन यांनी वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी पाच प्रमुख घटकांचा समावेश असलेला एक एकात्मिक कार्यक्रम जाहीर केलाय.
Published : February 1, 2026 at 1:32 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रमप्रधान कपडा क्षेत्राबाबत (textile industry) मोठी घोषणा केलीय. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्यांनी पाच प्रमुख घटक असलेला एकात्मिक कार्यक्रम जाहीर केला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, कपडा उद्योगाच्या आत्मनिर्भरतेला, आधुनिकीकरणाला आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. भारताचं कपडा फद्योग क्षेत्र हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात मोठं रोजगार निर्माती केंद्र आहे. या फद्योगात ग्रामीण भागात लाखो महिला आणि युवकांना रोजगार मिळतो. या कार्यक्रमामुळं या क्षेत्रातील पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही विभागांना बळ मिळेल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय तंतू योजना
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, या कार्यक्रमाचा पहिला घटक म्हणजे राष्ट्रीय तंतू योजना. ही योजना रेशीम, लोकरी, ज्यूट यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंसह मानवनिर्मित तंतू आणि नव्या औद्योगिककाळात तंतूंमध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आहे. सध्या भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आयात करतो; ही योजना आयात कमी करून स्थानिक उत्पादन वाढवेल आणि शेतकरी, तंतू उत्पादकांना या योजनेचा थेट लाभ होईल.
कपडा विस्तार आणि रोजगार योजना
दुसरा घटक आहे कपडा विस्तार आणि रोजगार योजना. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक कपडा क्लस्टर्सचं आधुनिकीकरण केलं जाईल. यासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी, तंत्रज्ञान अपग्रेड आणि सामायिक चाचणी-प्रमाणीकरण केंद्रांसाठी भांडवली सहाय्य दिलं जाईल. यामुळं उत्पादन क्षमता वाढेल, गुणवत्ता सुधारेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील, असं अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं.
राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम (एनएचएचपी)
तिसरा घटक राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम (NHHP) आहे. हा कार्यक्रम विद्यमान योजनांचं एकीकरण करून विणकर आणि कारागिरांना मदत देईल.पारंपरिक कौशल्य जपताना त्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक आधार यातून मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं.
टेक्स-इको उपक्रम
चौथा घटक टेक्स-इको उपक्रम आहे. हा उपक्रम जागतिक दर्जाचे आणि पर्यावरणस्नेही (शाश्वत) परिधान उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल. पर्यावरणीय मानकांनुसार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळं भारताची निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल.
समर्थ 2.0
पाचवा घटक समर्थ 2.0 आहे. ही योजना उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्यानं कपडा क्षेत्रातील कौशल्य विकासाला गती देईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिझाइन कौशल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, ज्यामुळं तरुणांसाठी दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम
या व्यतिरिक्त अर्थमंत्र्यांनी खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला बळ देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम जाहीर केला. हा उपक्रम जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी, ब्रँडिंग, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उत्पादन गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देईल. याचा थेट लाभ विणकर, ग्रामोद्योग, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) योजना आणि ग्रामीण युवकांना होईल. या सर्व उपाययोजनांमुळं कपडा क्षेत्र अधिक सशक्त, शाश्वत आणि रोजगाराभिमुख बनेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :