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बीटेक टॉपर विद्यार्थ्याने आयुष्याचे दोर कापले, आनंद कुमारने स्वत:ला का संपवलं?

आनंदने कानपूरमधील प्रतिष्ठीत पीएसआयटी संस्थेतून बीटेकचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. आनंदचा राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला होता.

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Anand Kumar Ended His Life Kanpur (ETV BHARAT GROUP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 7:51 PM IST

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कानपूर : उत्तर प्रदेशमधील कानपूरमधून अतिशय वाईट बातमी समोर आली आहे. बीटेक टॉपर विद्यार्थ्याने स्वत:ला संपवलं आहे. आत्महत्या करणाऱ्या या विद्यार्थ्याचं आनंद कुमार असं नाव होतं. आनंद 23 वर्षांचा होता. आनंदने शुक्रवारी 17 जुलैला राहत्या घरात आयुष्याचे दोर कापत जीवनयात्रा संपवली. आनंदसारख्या हुशार आणि तल्लख बुद्धीच्या विद्यार्थ्याने टोकाचं पाऊल उचलल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

स्थानिक पोलिसांनी आणि फॉरेन्सिक टीमने माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र आनंदच्या घराचा दरवाजा बंद होता. त्यामुळे पोलिसांनी दरवाजा कटरच्या साहाय्याने कापला आणि आत प्रवेश केला. तेव्हा पोलिसांना आनंदचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत मिळाला. पोलिसांना मृतदेहाजवळ चिठ्ठी मिळाली.

तपास सुरु : पोलिसांनी पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांकडून सदर प्रकरणात तपास केला जात आहे. तर चिठ्ठी फॉरेन्सिक टीमकडे देण्यात आली आहे. आनंदने या चिठ्ठीत लिहीलेला तपशील समजलेला नाही. मात्र फॉरेन्सिक टीमकडून या चिठ्ठीतील अक्षर आनंदचंच आहे का? याचा शोध घेतला जात आहे.

कुटुंबियांना जबर धक्का : मुळचा बिहारचा असलेला आनंद हा कानपूरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कुटुंबियांसह राहत होता. आनंदच्या कुटुंबात आई, वडील, मोठा भाऊ आणि बहीण होते. आनंदने असा निर्णय घेतल्याने कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आनंदच्या मोठ्या भावाचं लग्न ठरलं होतं. आनंदच्या मोठ्या भावाचं लग्न हे त्यांच्या गावी बिहारमध्ये होणार होतं. त्यामुळे घरात लग्नासाठी बिहारला जाण्यासाठी लगबग सुरु होती. बिहारला जाण्यासाठी रेल्वेचे तिकीटही काढण्यात आली होती. मात्र आनंदने ऐन क्षणी काही कारण देत त्याचं तिकीट रद्द केलं. आनंदचे कुटुंबिय 4 दिवसांनी बिहारसाठी निघणार होते. मात्र आनंदने स्वत:ला संपवल्याने कुटुंबियांना जबर धक्का बसला आहे.

पोलीस अधिकारी काय म्हणाले? : मृतदेहाच्या जवळून मिळालेल्या चिठ्ठीतील अक्षरं आणि त्यातील मजकुराची तपासणी केली जात आहे. तसेच शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक टीमच्या रिपोर्टची प्रतिक्षा केली जात आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल", अशी माहिती गोविंदनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार दुबे यांनी दिली.

राज्यपालांच्या हस्ते सन्मानित : आनंदने बीटेकमध्ये राज्यातून तिसरा क्रमांक पटकावला होता. आनंदचा या जबरदस्त कामगिरीसाठी 2024 मध्ये राज्यपालांच्या हस्ते स्तकार करण्यात आला होता. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी आनंदला दीक्षांत समारंभात सुवर्ण पदक देऊन सन्मानित केलं होतं.

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