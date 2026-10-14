रांचीमध्ये बी.टेक विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू, भाड्याच्या खोलीत आढळला मृतदेह
मनीष कुमार असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून तो विद्यापीठाजवळील एका भाड्याच्या खोलीत राहत होता.
Published : October 14, 2026 at 6:52 PM IST
रांची : रांचीच्या नामकुम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मृत विद्यार्थी राजाउलातू येथील झारखंड राय विद्यापीठात बी.टेक पदवीचे शिक्षण घेत होता. मनीष कुमार असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून तो विद्यापीठाजवळील एका भाड्याच्या खोलीत राहत होता. याच भाड्याच्या खोलीत त्याचा मृतदेह आढळला. तो मूळचा हजारीबाग जिल्ह्यातील पेटो गावचा रहिवासी होता.
संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळला : मनीष कुमार विद्यापीठात बी.टेकचे शिक्षण घेत होता आणि विद्यापीठाच्या परिसराजवळील एका भाड्याच्या घरात राहत होता. नामकुम पोलीस ठाण्याचे प्रभारी राम नारायण सिंह यांच्या माहितीनुसार, मनीष कुमार पूर्वी दुसऱ्या एका विद्यार्थ्यासोबत भाड्याच्या खोलीत राहत होता. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्याचा रूममेट निघून गेला. तेव्हापासून तो एकटाच भाड्याच्या खोलीत राहत होता. बुधवारी सकाळी खोलीचा दरवाजा बराच वेळ उघडा राहिल्यामुळं आणि आत कोणतीही हालचाल न दिसल्यानं घरमालकाला संशय आला. त्यानंतर आत खोलीत तपासल्यावर मनीष कुमारचा संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळला. यानंतर घटनेची माहिती पोलिसांना तत्काळ देण्यात आली.
पोलिसांकडून तपास सुरू : माहिती मिळताच, नामकुम पोलीस ठाण्यातील पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रिम्स (RIMS) इथं पाठवला. विद्यार्थ्याला हे टोकाचे पाऊल उचलण्यास कोणत्या परिस्थितीनं प्रवृत्त केलं, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. तसंच मृत्यूचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलीस मृत विद्यार्थ्याच्या मित्रांची आणि वर्गमित्रांची चौकशी करत आहेत. त्याचा मोबाईल फोन आणि कॉल डिटेल्सचीही तपासणी केली जात आहे.
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