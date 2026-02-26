बीएसएनएलच्या संचालकांच्या दौऱ्याकरिता शाही बंदोबस्त करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांची बदली, काय आहे प्रकरण?
बीएसएनएल संचालक विवेक बंजाल यांच्या प्रयागराजच्या वादग्रस्त दौऱ्याप्रकरणी बीएसएनएलचे जीएम ब्रिजेंद्र कुमार सिंग आणि डीजीएम जागेश्वर वर्मा यांची बदली करण्यात आली आहे.
Published : February 26, 2026 at 5:42 PM IST
प्रयागराज: बीएसएनएलचे संचालक विवेक बंजल यांच्या दौऱ्याचा संपूर्ण प्रोटोकॉल सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या यादीत संचालकाला अंतवस्त्र देण्यापासून ते फळ देण्यापर्यंत अधिकारी दिमतीला देण्यात आले होते. त्यांच्या नावांसोबत त्यांची कर्तव्येदेखील स्पष्टपणे दर्शविली गेली होती.
बीएसएनएलचे संचालक विवेक बंजल यांच्या दौऱ्याची माहिती व्हायरल झाल्यानंतर दौरा रद्द करण्यात आला. बंजल २५ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराजला भेट देणार होते. त्यासाठी डीजीएम यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी एक प्रोटोकॉल जारी केला. त्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांना तैनात करण्यात आले होते. प्रत्येक व्यक्तीला त्यांनी काय सोबत ठेवावे, अगदी त्यांच्या अंतर्वस्त्रांपर्यंत, याची माहिती देण्यात आली होती. त्यामध्ये आंघोळीपासून ते जेवणापर्यंत त्यांच्या सर्व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासोबत एकही टॉवेल गहाळ होऊ नये याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती. हा प्रोटोकॉल सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर त्यांचा दौरा अचानक रद्द करण्यात आला. बीएसएनएलचे संचालक विवेक बंसल २५ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराजला भेट देणार होते. प्रोटोकॉलमध्ये त्यांच्या भेटीची, त्यांच्यासोबत कोणता अधिकारी येणार आहे, याची प्रत्येक मिनिटाची माहिती देण्यात आली होती.
संगममधील सुरुवातीच्या स्नानादरम्यान, त्यांच्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूदेखील एका विशेष अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. प्रोटोकॉलमधील सूचना आणि वस्तुंची माहिती सोशल मीडियावर व्हायल होताच बीएसएनएल अधिकाऱ्यांवर चौफेर टीका झाली. ही बाब अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर अचानक दौरा करण्यात आला. बीएसएनएलचे जनसंपर्क अधिकारी आशिष गुप्ता यांनी संचालकांचा दौरा रद्द झाल्याची पुष्टी दिली. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी चर्चेत असलेल्या विवेक बंजल यांच्या दौऱ्याविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
प्रोटोकॉलच्या आदेशात काय म्हटले होते? संचालकांच्या संगम स्नानासाठी एक खास 'बाथ किट' तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या किटमध्ये टॉवेल, चप्पल, साबण, शाम्पू, केसांचे तेल, एक कंगवा, एक आरसा तसेच अंतर्वस्त्रे यांचा समावेश होता. या आदेशात सहा पुरुष आणि दोन महिलांचे किट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हा आदेश सोशल मीडियावर लीक होताच लवकरच व्हायरल झाला. सर्किट हाऊस आणि हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये ड्राय फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट, ताज्या फळांचे वाट्या आणि शेव्हिंग किटची व्यवस्था करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले होते. संगममध्ये बोटिंग करण्यापासून ते बडा हनुमान मंदिर, अक्षयवट आणि पाताळपुरी मंदिरांना भेट देण्यापर्यंत, वेळापत्रक असे ठरवले गेले होते की जणू काही एखादा राजा भेटीला येत आहे. हे प्रकरण व्हायरल होताच, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सिंधिया म्हणाले, " हे अनुचित आहे. लागू असलेल्या नियमांचे आणि परंपरांचे उल्लंघन आहे. हे माझ्यासाठी अस्वीकार्य आणि धक्कादायक आहे. संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सात दिवसांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आम्ही योग्य आणि कठोर कारवाई करू."