रीलच्या नादात चार अल्पवयीन मुलांचा रेल्वे प्रवाशावर चाकू हल्ला; कोल्हापूरचा तरुण गंभीर जखमी, तमिळनाडूत घडली घटना

तमिळनाडूच्या थिरुवल्लूर येथून एक भयानक प्रकार समोर आला आहे. रील बनवण्याच्या नादात चार अल्पवयीन मुलांनी कोल्हापूरच्या एका प्रवाशावर चाकुनं गंभीर वार केले.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 9:30 AM IST

थिरुवल्लूर (तमिळनाडू) : तमिळनाडूमध्ये सोशल मीडिया रील बनवण्याच्या नादात चार अल्पवयीन मुलांनी एका रेल्वे प्रवाशावर अतिशय क्रुर पद्धतीनं चाकूनं वार केल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यात प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. जखमी तरुण कोल्हापूरचा असून तो सध्या मृत्यूशी झुंज देत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत चार अल्पवयीन मुलांना अटक केली आहे. हल्ला करताना मुलं नशेत होती, अशी माहितीही समोर आली आहे.

प्रवाशांनी पोलिसांना दिली माहिती : रविवारी थिरुवल्लूर जिल्ह्यातील थिरुथानी रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील भिंतीजवळ प्रवाशांना एक तरुण गंभीर अवस्थेत पडलेला आढळला. त्याच्या हातापायांवर, डोक्यावर आणि शरीरावर चाकूनं वार केल्याच्या जखमा होत्या. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमी तरुणाला थिरुथानी सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं. त्या ठिकाणी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्याला अ‍ॅम्बुलन्सनं थिरुवल्लूर सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं.

गंभीर जखमी तरुणाला इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. पोलीस तपासात समजलं की, हा तरुण महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचा रहिवासी असून त्याचं नाव सूरज (वय 34) आहे. तपासात असंही समोर आलं आहे की, जेव्हा सूरज चेन्नईहून थिरुथानीकडे इलेक्ट्रिक ट्रेननं प्रवास करत होता, तेव्हा थिरुवलंगडू रेल्वे स्टेशनवरून ट्रेनमध्ये चढलेल्या चार मुलांनी अचानक त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला.

हल्ला करणारे सर्वजण 17 वर्षांचे : या प्रकरणी थिरुथानी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून रेल्वे स्टेशनाजवळील सर्व्हिलन्स कॅमेऱ्यांच्या फुटेजचा उपयोग करून अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तपासानंतर समोर आलं की, चार मुलांनी सोशल मीडिया रील बनवताना सूरजच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता आणि जेव्हा त्यानं विरोध केला, तेव्हा त्यांनी एकत्र येऊन त्याच्यावर क्रुर पद्धतीनं हल्ला केला. त्यानंतर पोलिसांनी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या चार अल्पवयीन मुलांना अटक केली. अटक करण्यात आलेले सर्वजण अल्पवयीन आहेत. सर्वांचं वय सुमारे 17 वर्षे आहे. सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे.

