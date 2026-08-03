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ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील जंतर-मंतरवरील आंदोलन ते WFI अध्यक्षपदाचा राजीनामा; संपूर्ण कायदेशीर व राजकीय वाद, जाणून घ्या!

महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

Brij Bhushan Sharan Singh acquitted : Jantar Mantar protest and the end of the WFI presidency Understand the full legal
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील जंतर-मंतरवरील आंदोलन ते WFI अध्यक्षपदाचा राजीनामा; संपूर्ण कायदेशीर व राजकीय वाद, जाणून घ्या! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 4:28 PM IST

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नवी दिल्ली : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अश्विनी पनवार यांच्या न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळं राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे. कारण, हे प्रकरण देशातील सर्वात मोठ्या क्रीडा आणि राजकीय वादांपैकी एक राहिलं आहे. दिल्लीतील राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयानं 1133 दिवस आणि 127 वेळा सुनावणी घेतल्यानंतर सोमवारी (3 ऑगस्ट) हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

नेमका वाद काय होता? : भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि महिला कुस्तीपटूंमधील मुख्य वाद लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांवर केंद्रित होता. जानेवारी 2023 मध्ये, विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांच्यासह सहा महिला महिला कुस्तीपटूंनी आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह अनेक अनुभवी कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महासंघाच्या कार्यालयात आणि परदेश दौऱ्यांवर महिला खेळाडूंचा लैंगिक छळ करणे, त्यांचा पाठलाग करणे आणि त्यांना धमकावल्याचा आरोप केला होता.

अध्यक्षपदाचा द्यावा लागला होता राजीनामा : 2023 च्या सुरुवातीला देशातील अनेक कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं धरणे आंदोलन सुरू केल्यावर हा संपूर्ण कायदेशीर आणि राजकीय वाद अधिकच चिघळला होता. या महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या देशव्यापी आंदोलनामुळं आणि वाढत्या राजकीय दबावामुळं अखेरीस ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी सुरुवातीला हे सर्व आरोप एक हेतुपुरस्सर रचलेला कट असल्याचं सांगत फेटाळून लावले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळं बळकटी मिळाली : आज निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, "आज सत्याचा विजय झाला आहे," अशी प्रतिक्रिया ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना ते म्हणाले "अगदी पहिल्याच दिवशी मी सांगितलं होतं की, माझ्यावरील आरोपांपैकी एक जरी सिद्ध झाला, तरी त्याचे परिणाम भोगण्यास मी तयार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मी सातत्यानं मांडत असलेल्या माझ्या भूमिकेला या न्यायालयाच्या निर्णयामुळं बळकटी मिळाली आहे."

लोकसभा निवडणुकीत तिकीट कापलं होतं : दरम्यान, या संपूर्ण वादाचा सर्वात मोठा राजकीय परिणाम 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिसून आला होता. महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील कैसरगंज लोकसभा मतदारसंघाचे सहा वेळा खासदार राहिलेले ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना त्यांच्याच पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट नाकारण्यात आलं होता. महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेला राजकीय आणि सामाजिक तणाव पाहता, भाजपानं कोणतीही जोखीम न घेता त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर ठेवलं होतं.

लोकसभा निवडणुकीत मुलाला उमेदवारी : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना उमेदवारी नाकारली असली, तरी राजकीय संतुलन राखण्याच्या प्रयत्नात भाजपानं कैसरगंज मतदारसंघातून ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा मुलगा करण भूषण सिंह यांना उमेदवारी दिली होती. कुटुंबाचा स्थानिक राजकीय प्रभाव आणि कैसरगंज भागातील ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या प्रभावामुळं त्यांच्या मुलानं निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला. आता, न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केल्यानंतर, ब्रिजभूषण शरण सिंह मुख्य प्रवाहातील राजकारणात आणि कुस्तीच्या सक्रिय राजकारणात परतणार की नाही? याबद्दल राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागलं होतं : दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या जवळपास 1500 पानांच्या आरोपपत्रानंतर आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन सुनावणीनंतर न्यायालयानं दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारच्या या निर्णयामुळं कायदेशीर लढाई लढत असलेल्या ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, क्रीडा आणि राजकारण या क्षेत्रांत याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे.

"माझे विधान खरे ठरले. कुस्तीपटूंव्यतिरिक्त देशातील डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे जवळपास सर्वजण, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी या कटात सामील होते. एक-दोन पक्ष वगळता, प्रत्येकजण यामागे होता. आता त्यांनी आत्मपरीक्षण करून पाहावं की त्यांचा निषेध किती योग्य होता. मी दुर्बळ आणि कनिष्ठ खेळाडूंसाठी लढत होतो. त्यामुळं माझ्यावर आरोप झाले. मोठ्या पक्षांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये हिंमत नाही. ते कधी महिलांच्या मागे, तर कधी Gen-Z च्या मागे उभे राहून आंदोलने करत आहेत. जंतर-मंतरवर कोण बसलं होतं, कोणत्या पक्षाचे आणि कोणता नेता उपस्थित होता, याची नोंद आहे. हे सर्वांना माहीत आहे. हे तथाकथित कुस्तीपटू, ऑलिम्पियन, विश्वविजेते कनिष्ठ खेळाडूंचे हक्क बळकावत होते. आम्ही काही नियम बनवले आणि त्यांना त्याचाच प्रॉब्लेम आहे. जेवण कोण आणत होतं, जबाब कोण देत होतं? हे सर्वांना माहीत आहे," असं ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी सांगितलं.

जाणून घ्या कधी काय घडलं?

  1. प्रसिद्ध कुस्तीपटूंनी 18 जानेवारी 2023 रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं आरोपांची चौकशी आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं होते. अनेक महिने कुस्तीपटूंचा विरोध सुरूच होता. ज्यामुळं देशभरात मोठं राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झालं होतं.
  2. जंतर-मंतर इथं आंदोलन सुरू झाल्यानंतर महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करत दिल्लीत तक्रार दाखल केली होती. महिला कुस्तीपटूंनी आरोप केला होती की, त्यांनी दिल्लीतील कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही. यानंतर, कुस्तीपटूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
  3. विनेश फोगट आणि इतर अनेक महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, दिल्ली पोलिसांनी एप्रिल 2023 मध्ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि सहआरोपी विनोद तोमर, जे भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव होते, यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.
  4. कुस्तीपटूंच्या पहिल्या आंदोलनानंतर क्रीडा मंत्रालयानं एक देखरेख समिती स्थापन केली आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कुस्ती महासंघाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमधून दूर केलं होतं. त्यानंतर एप्रिलमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरनंतर 13 मे 2023 रोजी, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेनं (IOA) कुस्ती महासंघाची संपूर्ण कार्यकारी समिती बरखास्त केली आणि कामकाज पाहण्यासाठी एक तदर्थ समिती स्थापन केली. यामुळं कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा कार्यकाळ अधिकृतपणे संपुष्टात आला.
  5. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशननं कुस्ती महासंघाची संपूर्ण कार्यकारी समिती बरखास्त केल्यानंतर, नवीन निवडणुका घेण्यात आल्या, ज्यात ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे निकटचे सहकारी संजय सिंह विजयी झाले. मात्र, मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा मंत्रालयानं नवनिर्वाचित समितीला निलंबित केलं. यामुळं देशात राजकीय गदारोळ निर्माण झाला. या निलंबनाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यानंतर 24-25 डिसेंबर 2023 रोजी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी कुस्तीतून निवृत्तीची जाहीर घोषणा केली. आपल्या घोषणेत त्यांनी म्हटलं होतं की, " मी कुस्तीतून पूर्णपणे निवृत्ती घेतली असून यापुढं महासंघाशी माझा कोणताही संबंध राहणार नाही." त्यानंतर मे 2024 मध्ये न्यायालयानं त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले होते.
  6. ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरही एका अल्पवयीन कुस्तीपटूनं लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. परिणामी, त्यांच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, 2025 मध्ये पटियाला हाऊस कोर्टानं अल्पवयीन कुस्तीपटूनं केलेल्या आरोपांवरील दिल्ली पोलिसांचा अहवाल स्वीकारून, हे प्रकरण बंद केलं होता आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना दिलासा दिला होता.

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ब्रिजभूषण शरण सिंह
नवी दिल्ली
भारतीय कुस्ती महासंघ
निर्दोष मुक्तता
BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH ACQUITTED

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