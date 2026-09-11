BRICS Summit 2026 : ब्रिक्स शिखर परिषदेपूर्वी मोदी-पुतिन यांच्यात बैठक; जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची शक्यता
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 45 मिनिटांची बैठक झाली.
Published : September 11, 2026 at 8:25 PM IST
नवी दिल्ली : ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख नवी दिल्लीत दाखल होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतात दाखल झालेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 45 मिनिटांची बैठक झाली. बैठकीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी परस्पर फायद्याच्या प्रमुख प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा केल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामध्ये पश्चिम आशिया आणि काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातील संघर्षांचा समावेश होता, ज्याचा परिणाम सागरी व्यापार आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेवर झाला आहे.
संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच पुढील मार्ग : नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला की, पश्चिम आशिया संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच पुढील मार्ग आहे आणि भारत शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे. व्लादिमीर पुतिन यांनी नरेंद्र मोदी यांना 24 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाला भेट देण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी हे निमंत्रण स्वीकारलं आहे. शिखर परिषदेच्या तारखा परस्पर सोयीनुसार राजनैतिक मार्गांनी निश्चित केल्या जातील. दरम्यान, द्विपक्षीय बैठकीनंतर नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन भारत मंडपम येथील प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी एकाच गाडीतून निघाले.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi presented Russian President Vladimir Putin with a Russian translation of the Thirukkural, an ancient Tamil classic.— ANI (@ANI) September 11, 2026
(Video Source: DD News) pic.twitter.com/IqgVVcIq59
'तिरुक्कुरळ' पुस्तकाची भेट : नरेंद्र मोदी यांनी व्लादिमीर पुतिन यांना तमिळ कवी तिरुवल्लुवर यांनी लिहिलेल्या 'तिरुक्कुरळ' या पुस्तकाची रशियन आवृत्ती भेट दिली. तिरुक्कुरळ ही तमिळ भाषेत लिहिलेली एक प्राचीन मुक्तछंद कविता आहे. पुस्तकातील सूत्रे म्हणजेच श्लोक, जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर भाष्य करतात. दरम्यान, बैठकीपूर्वी नरेंद्र मोदींनी व्लादिमीर पुतिन यांना पुस्तक सादर करताना म्हटलं की, "हे तमिळ कवी तिरुवल्लुवर यांचं पुस्तक असून, त्यात मानवी मूल्यांविषयी सांगितलं आहे. मी तुमच्यासाठी पुस्तकाचं रशियन भाषेत भाषांतर करून घेतलं आहे. या पुस्तकामुळं आपलं संबंध अधिक दृढ होतील."
धोरणात्मक भागीदारींवर लक्ष : ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्तानं नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन यांची झालेली भेट अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा दोन्ही देश आपली विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदारी अधिक दृढ करत आहेत, ज्याअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत या दोन नेत्यांच्या नियमित भेटी झाल्या आहेत. दरम्यान, सप्टेंबर 2025 मध्ये तियानजिन इथं झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन यांनी आर्थिक, ऊर्जा, अंतराळ, सुरक्षा आणि इतर क्षेत्रांमधील सहकार्याचा आढावा घेतला होता. यापूर्वी, डिसेंबर 2025 मध्ये नवी दिल्ली इथं झालेल्या 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान या दोन नेत्यांची भेट झाली होती. भारत-रशिया आंतर-सरकारी आयोगाची बैठकही ऑगस्ट 2026 मध्ये मॉस्को इथं झाली होती. आता आगामी बैठकीत संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा, व्यापार, अणुऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांसारखे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026.— ANI (@ANI) September 11, 2026
(Video Source: DD News) pic.twitter.com/KhlCIatMI2
सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होईल : नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी विश्वास व्यक्त केला की, जागतिक कल्याणाच्या सामायिक भावनेनं ब्रिक्स शिखर परिषदेत विविध विषयांवर सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होईल. भारत 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत ब्रिक्स शिखर परिषदेचं आयोजन करत आहे. या परिषदेत 11 सदस्य देश आणि 10 भागीदार देशांचे नेते, तसेच काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले, "येत्या काही दिवसांत जगभरातील नेते ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी एकत्र येतील. मला विश्वास आहे की, जागतिक कल्याणाच्या सामायिक भावनेनं विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होईल."
हेही वाचा :