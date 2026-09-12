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BRICS Summit 2026 : 'ब्रिक्स' कोणाच्याही विरोधात नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं मोठं विधान

आयोजित शिखर परिषदेतील आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात मोदी म्हणाले की, 'ब्रिक्स'ने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

PM Narendra Modi
'ब्रिक्स' परिषदेआधी संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 4:36 PM IST

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नवी दिल्ली : विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी 'ग्लोबल साउथ'ने (विकसनशील देशांनी) नियम बनवणारे बनले पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी दोन दिवसीय वार्षिक ब्रिक्स शिखर परिषदेला सुरुवात करताना म्हणाले. या परिषदेत युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील युद्धांच्या जागतिक परिणामांपासून विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे संरक्षण करण्यावर विचारविनिमय होण्याची शक्यता आहे.

आयोजित शिखर परिषदेतील आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात मोदी म्हणाले की, 'ब्रिक्स'ने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे आणि हा गट कोणाच्याही विरोधात नाही; त्यांच्या या विधानाकडे अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांसाठीचा एक संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.

"आज 'ग्लोबल साउथ' (विकसनशील देश) जागतिक संकटांच्या आघाडीवर आहे, परंतु निर्णय प्रक्रियेत मात्र तो पिछाडीवर आहे. आपल्याला या 'विशेषाधिकारांच्या पिरॅमिड'चे (श्रेणीरचनेचे) रूपांतर 'भागीदारीच्या मंचा'त करायला हवे, जिथे प्रत्येक देशाला आपला आवाज मांडता येईल, प्रत्येक सदस्याचा सहभाग असेल आणि मानवाचा विकास हाच प्रत्येक प्रयत्नाचा केंद्रबिंदू असेल," असे मोदी म्हणाले.

"या संदर्भात, मी अशी सूचना करतो की आपण जागतिक प्रशासन व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी संयुक्तपणे 10 प्रस्ताव तयार करावेत आणि पुढील शिखर परिषदेपर्यंत त्यांचे 'ब्रिक्स सुधारणा आराखड्यात' (BRICS reform roadmap) रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे," असे मोदी म्हणाले.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो यांच्या उपस्थितीत मोदींनी हे विधान केले.

नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संकट (विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'ची नाकेबंदी) आणि ट्रम्प प्रशासनाची व्यापार व शुल्कविषयक धोरणे यांच्या प्रतिकूल परिणामांचा सामना करणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली.

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BRICS SUMMIT
PM NARENDRA MODI
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
शिखर परिषद नवी दिल्ली
BRICS SUMMIT 2026

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