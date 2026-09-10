ब्रिक्स शिखर परिषद 2026 : भारत मंडपम सज्ज; पंतप्रधान मोदी करणार जागतिक महाशक्तींच्या या परिषदेचे यजमानपद
पंतप्रधान मोदी शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारतील. परिषदेत सदस्य देश आणि विशेष निमंत्रित देशांचे राष्ट्रप्रमुख, परदेशी प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख आणि इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
Published : September 10, 2026 at 2:14 PM IST
नवी दिल्ली: भारत 12-13 सप्टेंबर 2026 रोजी 'भारत मंडपम' येथे ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या निमित्ताने राजधानी दिल्ली विविध पोस्टर्स आणि आकर्षक रोषणाईने सजवण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महत्त्वपूर्ण शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारतील. या परिषदेत सदस्य देश, भागीदार देश आणि विशेष निमंत्रित देशांचे राष्ट्रप्रमुख, परदेशी प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख आणि इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
ब्रिक्स गटानं महत्त्वपूर्ण प्रगती केली : 2026 च्या या आवृत्तीसाठी भारत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारणार असून, परिषदेचे कामकाज 'लवचिकता, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता यासाठी उभारणी' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) या अधिकृत संकल्पनेवर केंद्रित असेल. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश असलेल्या गटाच्या स्वरूपात सुरुवात झाल्यापासून या आघाडीने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. ब्रिक्स गटाची परराष्ट्र मंत्र्यांची पहिली बैठक 2006 मध्ये न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेदरम्यान झाली होती, तर पहिली शिखर परिषद 2009 मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे पार पडली होती.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार : 2011 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाल्यानंतर या गटाला 'ब्रिक्स' (BRICS) हे नाव मिळाले. त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांना पूर्ण सदस्य म्हणून सामील करून घेत या गटाचा मोठा विस्तार करण्यात आला; तसेच जानेवारी 2025 मध्ये इंडोनेशियाचाही यात समावेश झाला. आज 11 पूर्ण सदस्य देश आणि वाढत्या संख्येने भागीदार देश असलेल्या या आघाडीचा जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत; डिसेंबर 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेनंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत त्यांची ही दुसरी भारत भेट असेल.
दोन नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय बैठक होण्याचीही शक्यता : 31 ऑगस्ट रोजी बिश्केक येथे झालेल्या एससीओ (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना वैयक्तिकरित्या निमंत्रित केले होते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याही उपस्थितीची अपेक्षा आहे, मात्र चीनने अद्याप त्यांच्या सहभागाची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. जर राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी भेट दिली, तर 2019 मध्ये ममलापुरम येथे पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या अनौपचारिक शिखर परिषदेनंतरची त्यांची ही पहिलीच भारत भेट असेल; तसेच या दोन नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय बैठक होण्याचीही शक्यता आहे. या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणाऱ्या प्रमुख मान्यवरांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी, इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांचा समावेश आहे.
दिल्ली पोलिसांकडून 35 हून अधिक रस्ते निश्चित : बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को, कझाकस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल हे देखील यात सहभागी होतील; तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांच्याही उपस्थितीची शक्यता आहे, मात्र त्याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी आहे. जागतिक नेत्यांच्या या महत्त्वाच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी 35 हून अधिक रस्ते निश्चित केले आहेत जिथे शिखर परिषदेच्या नियोजनाचा भाग म्हणून वाहतुकीचे नियमन किंवा वळण (डायव्हर्जन) केले जाईल. या निर्बंधांचा प्रामुख्याने मध्य आणि दक्षिण दिल्ली तसेच आसपासच्या परिसरावर परिणाम होईल आणि व्हीआयपी ताफ्यांच्या हालचालीदरम्यान वाहतूक काही काळासाठी थांबवली जाण्याची शक्यता आहे.
12 सप्टेंबर 2026 रोजी 'भारत मंडपम' येथे ब्रिक्स सदस्य देशांच्या नेत्यांचे आगमन : कार्यक्रमानुसार, शिखर परिषदेची सुरुवात शनिवार 12 सप्टेंबर 2026 रोजी 'भारत मंडपम' येथे ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशांच्या नेत्यांच्या आगमनाने होईल. त्यानंतर, नेते 'सर्वसमावेशक जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीयतेचे बळकटीकरण' (Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism) या विषयावरील बंद-द्वार सत्रासाठी शिखर परिषद कक्षात एकत्र येतील. यानंतर, ब्रिक्स सदस्य देशांचे नेते 'इंडिया इनोव्हेट्स एक्झिबिशन' (India Innovates Exhibition) पाहतील आणि त्यानंतर बाहेरील लॉनवर सामूहिक छायाचित्रण सत्र व संयुक्त वृक्षारोपण सोहळा पार पडेल. दिवसाचा अधिकृत कार्यक्रम 'भारत मंडपम' येथे पंतप्रधान मोदींनी आयोजित केलेल्या विशेष स्नेहभोजनाने (गाला डिनर) संपन्न होईल.
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