BRICS Summit 2026 : जागतिक नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी बहुस्तरीय सुरक्षा कवच; 100 NSG, 25 हजार गार्ड, दहा हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात
ब्रिक्स परिषदेमुळं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे नेते मोठ्या संख्येने राजधानीत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सर्व ठिकाणी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
Published : September 12, 2026 at 8:38 PM IST
नवी दिल्ली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान हे ब्रिक्स (BRICS) परिषदेसाठी नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. त्याची तयारी मागील अनेक आठवड्यांपासून सुरू होती.
यात संबंधित देशांच्या 'क्लोज-प्रोटेक्शन टीम्स' या भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांसोबत काम करत होत्या. त्यानंतरच या मान्यवरांच्या हालचाली आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी यजमान देशाकडं (भारताकडं) सोपवण्यात आली.
18 व्या ब्रिक्स परिषदेमुळं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे नेते मोठ्या संख्येने राजधानीत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत विमानतळ, हॉटेल्स, 'भारत मंडपम' हे मुख्य कार्यक्रम स्थळ, नेत्यांच्या ताफ्याचे मार्ग आणि आसपासचा परिसर अशा सर्व ठिकाणी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग म्हणून सुमारे 25 हजार सुरक्षा कर्मचारी, 100 हून अधिक एनएसजी (NSG) कमांडो आणि दहा हजारहून अधिक निमलष्करी दलाचे जवान तैनात आहेत.
"येणाऱ्या मान्यवरांच्या सुरक्षेचा विचार करता, सुरक्षेचे तीन स्तर असतात. 'क्लोज प्रोटेक्शन टीम' (CPT) किंवा जवळून सुरक्षा देणारे पथक, मध्यवर्ती स्तर आणि बाह्य स्तर. उदाहरणार्थ, वाढत्या धोक्याच्या पातळीमुळे हॉटेलमधील सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित देशाच्या सुरक्षा पथकाकडे असते, तर बाह्य सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांकडे असते," असे 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप'चे (SPG) माजी अधिकारी आनंद निंबाडिया यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले.
आयटीबीपी (ITBP) मधून आयजीपी (IGP) म्हणून निवृत्त झालेले निंबाडिया हे 1995 ते 2000 या काळात एसपीजीमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये सुरक्षा पथकाचे सदस्य म्हणून काम केले आहे.
"येणाऱ्या नेत्याच्या अगदी जवळ राहून सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी त्या नेत्याच्या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांकडेच असते," असे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या आणखी एका अधिकाऱ्याने 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले की, पहिला स्तर म्हणजे 'अडव्हान्स सिक्युरिटी ऑपरेशन' (पूर्व-सुरक्षा मोहीम). परदेशी सुरक्षा पथके त्यांच्या नेत्यांच्या आगमनापूर्वीच येतात; ते राहण्याच्या ठिकाणाची पाहणी करतात, येण्या-जाण्याच्या मार्गांचा अभ्यास करतात आणि प्रवेश नियंत्रण (Access Control) ते आपत्कालीन कार्यपद्धतींपर्यंतच्या विविध बाबींवर भारतीय समकक्ष अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधतात.
"सध्याच्या परिषदेसाठी, रशियन आणि चिनी सुरक्षा पथके आधीच त्या हॉटेल्समध्ये उपस्थित होती, जिथे त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष मुक्काम करणार होते. या पथकांनी विशेष सुरक्षा उपकरणे सोबत आणली होती, तर भारतीय यंत्रणांनी हॉटेल्सच्या तळमजल्यापासून ते छतापर्यंतची सुरक्षा व्यवस्था सांभाळली," असे त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले. परदेशी सुरक्षा पथके सर्वात आतला थर तयार करतात
परदेशी पथके आपापल्या नेत्यांभोवती सर्वात आतला थर तयार करतात, तर भारतीय यंत्रणा व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासाठी, रशियन अग्रिम पथक त्यांच्या निवास, हालचाली आणि ताफ्याच्या गरजांबाबत भारतीय यंत्रणांसोबत काम करत आहे. आलेल्या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये रशियाचा ताफा सर्वात मोठ्या ताफ्यांपैकी एक असल्याचे म्हटले जाते.
विमानतळ, हॉटेल आणि 'भारत मंडपम' यांच्या दरम्यानच्या मार्गांचा भारतीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार सराव केला असून, वाहतूक आणि सुरक्षा यंत्रणांनी या प्रवासाचे संयुक्तपणे नियोजन केले आहे, असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारत आणि चीन यांच्यातील गुंतागुंतीच्या सुरक्षा संबंधांमुळे राष्ट्राध्यक्ष शी यांच्या सुरक्षेच्या नियोजनाला विशेष संवेदनशीलतेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेच्या व्यवस्थेत दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ला महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे, तर चिनी सुरक्षा कर्मचारी भारतीय यंत्रणांच्या बरोबरीने काम करत आहेत.
"हॉटेल कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, तसेच पोलिसांची कडक सुरक्षा आणि पाळत ठेवण्याच्या विविध स्तरांद्वारे प्रवासाचे मार्ग सुरक्षित करण्यात आले आहेत," असेही त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांच्या सुरक्षेसाठी निकटचा समन्वय
राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांची सुरक्षा व्यवस्थाही त्यांच्या इराणी सुरक्षा पथक आणि भारतीय यंत्रणा यांच्यातील निकटच्या समन्वयावर आधारित आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे इराणचे भू-राजकीय महत्त्व वाढले आहे; अशा परिस्थितीत गुप्तचर माहिती आणि संभाव्य धोक्यांचे आगाऊ मूल्यांकन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
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