झोझिला बोगद्यासाठी आज 'ब्रेकथ्रू'चा स्फोट; आशियातील सर्वात लांब बोगद्यात बर्फवृष्टीदरम्यानही वाहतूक सुरू राहणार
'नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHIDCL) च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हे मोठे यश नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधीच साध्य झालंय.
Published : June 9, 2026 at 12:40 PM IST
नवी दिल्ली- राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने आज भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा चमत्कार असलेला आणि विक्रमी उंचीवर बांधला जात असलेला 'झोझिला बोगदा' आज मंगळवारी 9 जून 2026 रोजी आपला अंतिम 'ब्रेकथ्रू' (बोगद्याच्या दोन्ही बाजू जोडल्या जाण्याची प्रक्रिया) पूर्ण करेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी या ऐतिहासिक स्फोट आणि अंतिम 'ब्रेकथ्रू' कार्यक्रमासाठी स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. 'नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHIDCL) च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हे मोठे यश नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधीच साध्य झालंय.
आता बोगद्याचे काम वेगाने पुढे सरकणार : बोगद्याच्या बांधकामात 'ब्रेकथ्रू' म्हणजे डोंगरातून सलग मार्ग तयार होणे. जेव्हा डोंगराच्या दोन्ही टोकांकडून एकाच वेळी खोदकाम सुरू होते आणि दोन्ही मार्ग मध्यभागी येऊन मिळतात, तेव्हा ही घटना घडते. 'ब्रेकथ्रू' हा कोणत्याही बोगद्याच्या प्रकल्पातील सर्वात आव्हानात्मक टप्पा असतो, कारण तो खोदकामाच्या पूर्णत्वाची खूण असतो. झोझिला बोगद्यात 'ब्रेकथ्रू' साध्य झाल्यामुळे आता अंतिम टप्प्यातील कामे, जसे की रस्ते बांधणी, वीज वाहिन्या टाकणे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रगत वायुवीजन प्रणाली (व्हेंटिलेशन सिस्टम) बसवणे अधिक वेगाने करता येतील.
हिवाळ्यातील तीन महिने प्रचंड बर्फवृष्टी आणि हिमस्खलन : समुद्रसपाटीपासून सुमारे 11,578 फूट उंचीवर श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गावर स्थित असलेला हा 13.153 किलोमीटर लांबीचा बोगदा जगातील सर्वात लांब 'सिंगल-ट्यूब', 'बाय-डायरेक्शनल' (दोन्ही दिशांनी वाहतूक होऊ शकणारा) बोगदा आहे. श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्ग सहसा हिवाळ्यातील तीन महिने प्रचंड बर्फवृष्टी आणि हिमस्खलनामुळे पूर्णपणे बंद असतो, ज्यामुळे लडाखचा देशाच्या इतर भागांशी संपर्क तुटतो. मात्र, हा 'ऑल वेदर' (सर्व हवामानांत उपयुक्त) बोगदा पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर काश्मीर खोरे आणि लडाख यांच्यात वर्षभर अखंड संपर्क सुनिश्चित होईल. या बांधकामाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे झोझिला खिंडीतून (पास) जाण्यासाठी पूर्वी जो 1 ते 1.5 तास लागायचा, तो प्रवास आता अवघ्या 15 मिनिटांवर येईल.
लष्करी आणि आर्थिक क्षमतेला मोठी चालना : झोझिला बोगदा संवेदनशील सीमावर्ती भागात भारतीय सशस्त्र दलांसाठी अत्यंत सुरक्षित आणि जलद रसद पुरवठा, सैन्याची हालचाल आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सुनिश्चित करेल. त्याचबरोबर ही सर्वसामान्यांसाठी एक वरदानच ठरणार आहे; यामुळे हिवाळ्यातील संपर्क तुटण्याची समस्या दूर होईल आणि या भागातील व्यापार, पर्यटन आणि अत्यावश्यक सेवांना चालना मिळेल. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, या बोगद्याच्या निर्मितीमुळे त्यांचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न सत्यात उतरत आहे. लडाखचे रहिवासी बशारत अहमद म्हणाले, "आम्ही या बोगद्याची आतुरतेने वाट पाहत होतो आणि या प्रकल्पासाठी सरकारचे आभार मानतो. या बोगद्यातून केवळ प्रवासच नाही तर मालाची वाहतूकही करणे शक्य होईल, ज्यामुळे आमच्या व्यवसायाला आणि व्यापाराला चालना मिळेल."
प्रकल्पाचा आढावा
प्रकल्पाची सुरुवात: 1 ऑक्टोबर 2020
प्रकल्पाची एकूण लांबी (जोड-रस्त्यांसह): 30.894 किमी
मुख्य झोझिला बोगद्याची लांबी: 13.153 किमी
निलग्रार बोगदे (T1 आणि T2): अनुक्रमे 457.35 मीटर आणि 1953.63 मीटर
भारतातील सर्वात खोल उभा बोगदा (व्हर्टिकल शाफ्ट): 474.30 मीटर
अंतिम 'ब्रेकथ्रू'ची (बोगद्याचे दोन्ही भाग जोडले जाण्याची) तारीख: 9 जून 2026
बोगद्याचे उद्घाटन: 2028
उणे 30 अंश तापमान आणि कठीण आव्हाने : पश्चिम हिमालयाच्या या भागात बोगदा बांधणे हे अत्यंत कठीण काम होते. अभियंत्यांना उणे 20 अंश सेल्सिअस ते उणे 30 अंश सेल्सिअसपर्यंतचे हाडे गोठवणारी थंडी, हिमस्खलनाचा धोका आणि हिमालयातील कमकुवत आणि सरकणाऱ्या खडकांची रचना अशा आव्हानांचा सामना करावा लागला. असे असूनही हे काम करणाऱ्या 'मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या कंपनीने कोणताही अपघात न होता हा प्रकल्प पूर्ण केला.
झोझिला बोगद्यामध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा उपाययोजना : या प्रकल्पात 'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड' (NATM) चा वापर करण्यात आला आहे, जी डोंगराळ आणि कमकुवत भूभागात स्थिरता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. 9.5 मीटर रुंदी आणि 7.57 मीटर उंची असलेला हा मुख्य बोगदा काश्मीरमधील बालताल येथील पश्चिम प्रवेशद्वारापासून सुरू होतो आणि लडाखमधील मिनामार्ग येथे संपतो. झोझिला बोगद्यामध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत; यामध्ये 'स्मार्ट टनेल' (SCADA) प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेडिओ नियंत्रण आणि हवा खेळती राहण्यासाठी प्रगत वायुवीजन (व्हेंटिलेशन) प्रणाली यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर (ब्रेकथ्रू), सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल कामे पूर्ण करून जानेवारी-फेब्रुवारी 2028 पर्यंत हा बोगदा जनतेसाठी खुला केला जाईल.
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