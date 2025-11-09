ETV Bharat / bharat

तरुणानं एमबीएच्या विद्यार्थिनीवर झाडली गोळी, मग केली आत्महत्या: विद्यापीठ परिसरात दहशत

बुंदेलखंड विद्यापीठाच्या गेटवर तरुणानं एमबीएच्या विद्यार्थिनीवर गोळी झाडल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या तरुणानं त्यानंतर आत्महत्या केली आहे. प्रेमप्रकरणातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.

Boy Shot MBA Girl Student in Jhansi
घटनास्थळ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : तरुणानं एमबीएच्या तरुणीवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना झाशीच्या बुंदेलखंड विद्यापीठाजवळ रविवारी घडली. विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराजवळील रस्त्यावरच ही घटना घडल्यानं परिसरात मोठी दहशत पसरली. मनीष साहू असं तरुणीवर गोळी झाडून आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. तर कृतिका चौबे असं तरुणाच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या विद्यार्थिनीचं नाव आहे. या तरुणीवर उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक बीबी जितूस मूर्ती यांनी दिली आहे. प्रेमप्रकरणातून ही घटना घडल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.

विद्यापीठाच्या गेटवरच झाडली विद्यार्थिनीवर गोळी : झाशीच्या नवाबाद पोलीस स्टेशन हद्दीतील बुंदेलखंड विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मनीष साहू हा रविवारी आला. यावेळी विद्यापीठाच्या गेटजवळ त्याचा कृतिका चौबे या तरुणीबरोबर वाद सुरू झाला. मात्र वाद सुरू असतानाच मनीष साहू यानं आपल्या जवळील पिस्तुलातून कृतिका चौबे हिच्या छातीवर गोळी झाडली. त्यामुळे कृतिका ही खाली कोसळली. त्यानंतर मनीष साहू यानं पिस्तुलातील एक गोळी आपल्या डोक्यावर झाडून घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या गोळीबारात दोघंही गंभीर जखमी झाले. भरदिवसा विद्यापीठाच्या गेटवर गोळीबार झाल्यानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे दाखल झालेल्या पोलिसांनी दोघांनाही जवळच्या झाशी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल केलं. मात्र उपचारादरम्यान मनीष साहू याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हे दोघंही ललितपूरमधील एकाच परिसरातील रहिवासी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जखमी विद्यार्थिनीवर सुरू आहेत उपचार : "रविवारी दुपारी 2 वाजता बुंदेलखंड विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मनीष साहूनं एमबीएची विद्यार्थिनी कृतिका चौबे हिच्या छातीत गोळी झाडली. यामुळे ती जखमी झाल्यानं जमिनीवर पडली. त्यानंतर मनीष साहूनं स्वतःवर गोळी झाडली. या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला, तर विद्यार्थिनीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती नवाबाद पोलीस ठाण्याचे प्रभारी जे. पी पाल यांनी सांगितलं. तर एसएसपी बीबी जितूस मूर्ती यांनी सांगितलं की, "दोघांनाही जखमी अवस्थेत मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथं स्वतःवर गोळी झाडणारा तरुण मनीष साहू याला मृत घोषित करण्यात आलं. जखमी विद्यार्थिनीवर उपचार सुरू आहेत. विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला माहिती देण्यात आली आहे." मनीष साहू आणि विद्यार्थिनी कृतिका चौबे हे दोघंही ललितपूर जिल्हा पोलीस ठाण्याच्या तलबपुरा परिसरातील रहिवासी होते. प्राथमिक तपासात दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचं दिसून येते. तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. घटनेत वापरलेलं पिस्तूल आणि दोन रिकामी काडतुसं घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आली आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

