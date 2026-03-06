ETV Bharat / bharat

सुखोई 30 लढाऊ विमान अपघातात आसाममध्ये दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू, मृतांमध्ये नागपूरच्या पूर्वेशचा समावेश

विशेष म्हणजे त्यातील एक वैमानिक महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील आहे. प्रहार मिलिटरी स्कूलचा तो विद्यार्थी असून, शिवाली देशपांडे यांच्या प्रशिक्षणात तो भारतीय वायुसेनेत दाखल झाला होता.

विमान अपघातात आसाममध्ये दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली- भारतीय हवाई दलाचे (IAF) लढाऊ विमान सुखोई Su-30MKI गुरुवारी रात्री आसामच्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कोसळले. या अपघातात दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू झाला. भारतीय हवाई दलाने म्हटले आहे की, "Su-30MKI लढाऊ विमान प्रशिक्षण मोहिमेवर होते आणि जोरहाटपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आसामच्या कार्बी आंगलोंग भागात ते कोसळले." विशेष म्हणजे त्यातील एक वैमानिक हा महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील आहे. प्रहार मिलिटरी स्कूलचा तो विद्यार्थी असून, शिवाली देशपांडे यांच्या प्रशिक्षणात तो भारतीय वायुसेनेत दाखल झाला होता.

सविस्तर वृत्त लवकरच...

