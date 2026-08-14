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दिल्ली उच्च न्यायालय, लाल किल्ला, आयजीआय विमानतळाला बॉम्बच्या धमक्या; 15 ऑगस्टच्या पूर्वसंध्येला पाठवलेल्या ईमेलमुळे भीतीचं वातावरण

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली पोलिसांच्या संपर्कात आहेत. 15 ऑगस्टपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाला खलिस्तानच्या नावाने एक धमकीचा ईमेल पाठवण्यात आला होता.

Delhi Police on alert after bomb threat
दिल्लीला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी, दिल्ली पोलीस सतर्क (Source- ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 1:51 PM IST

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नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी मिळाली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी 15 ऑगस्टला उच्च न्यायालय, लाल किल्ला, दिल्ली मेट्रो आणि आयजीआय विमानतळासह अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देणाऱ्या एका ईमेलमुळे खळबळ उडालीय. दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली पोलिसांच्या संपर्कात आहेत. 15 ऑगस्टपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाला खलिस्तानच्या नावाने एक धमकीचा ईमेल पाठवण्यात आला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालय आणि दिल्ली मेट्रोमध्ये बॉम्बस्फोटाची धमकी : या ईमेलमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2:11 वाजता दिल्ली उच्च न्यायालयात बॉम्बस्फोट घडवण्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच दुपारी 3:11 वाजता जिल्हा न्यायालयात बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकीही देण्यात आली आहे. ईमेलमध्ये लिहिले आहे की, "दिल्ली खलिस्तान बनेल." या धमकीच्या संदेशात दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली मेट्रो आणि अंबालाला जाणाऱ्या ट्रेनला लक्ष्य करण्याचा उल्लेख आहे. त्यात बब्बर खालसा (परमार कॅनडा) यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, त्यांना ही धमकी खोटी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सामना करण्यासाठी सर्व सुरक्षा उपाययोजना करत आहेत.

15 ऑगस्ट रोजी बॉम्बस्फोटाची धमकी : गृहमंत्री अमित शाह आणि न्यायालयांविरुद्धही धमकीवजा भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. पंजाबमधील जंडियाला गुरू यासह इतर अनेक ठिकाणांचाही उल्लेख आहे. धमकीचा ईमेल समोर आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. ईमेल आणि तो पाठवणाऱ्याची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी आणखी पाच ठिकाणी बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या पाठवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय, जाम नगर हाऊस, झंडेवालन बिल्डिंग, साकेत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, टर्मिनल 3 आयजीआय आणि दिल्ली कॅन्टमधील एसडीएम कार्यालयाचा समावेश आहे. सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असून, घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आहेत. आतापर्यंतच्या तपासात काहीही संशयास्पद आढळले नसले तरी, पोलीस आणि प्रशासन सतर्क आहेत.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
RED FORT
IGI AIRPORT
दिल्लीला बॉम्बची धमकी
DELHI BOMB THREATS

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