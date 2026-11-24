दिलजीत दोसांझच्या बंगळुरूमधील कॉन्सर्टला बॉम्बची धमकी; एफआयआर दाखल
या धमकीच्या ईमेलसंदर्भातील तक्रारीच्या आधारे, बंगळुरुच्या उत्तर विभागातील सीएन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : November 24, 2026 at 7:43 PM IST
बंगळुरू : पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझच्या बंगळुरूमधील आगामी कॉन्सर्टसंदर्भात बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी ईमेलद्वारे देण्यात आली असून, त्यात म्हटलं आहे की रविवार, 29 नोव्हेंबर रोजी मदवारा येथील नाईस ग्राऊंड्स या कॉन्सर्टच्या ठिकाणी आयईडीचा स्फोट घडवण्यात येईल. दरम्यान, या घटनेसंदर्भात बंगळुरूच्या उत्तर विभागातील सीएन पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
एफआयआरनुसार, 9 सप्टेंबरला हुबळी-धारवाड महानगरपालिकेच्या (HDMC) आयुक्तांच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर ही धमकी पाठवण्यात आली होती. या ईमेलमध्ये, 29 नोव्हेंबर रोजी मदवारा येथील नाईस ग्राऊंडवर होणाऱ्या दिलजीत दोसांझच्या कॉन्सर्टमध्ये आयईडी स्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर कार्यक्रमाच्या ठिकाणाजवळ असलेल्या मडवारा मेट्रो स्टेशनलाही धमकी देण्यात आली आहे.
याचबरोबर, या कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित राहणाऱ्यांना मुलांना सोबत न आणण्याचा, कोणत्याही बेवारस आयफोनला स्पर्श न करण्याचा आणि मेट्रोनं प्रवास न करण्याचा इशाराही ईमेलमध्ये देण्यात आला आहे. ईमेलच्या शेवटी खलिस्तान समर्थक घोषणा देण्यात आली आहे. दरम्यान, या धमकीच्या ईमेलसंदर्भातील तक्रारीच्या आधारे, बंगळुरुच्या उत्तर विभागातील सीएन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, बंगळुरूच्या उत्तर विभागातील सीएन पोलीस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 66 अंतर्गत, तसंच भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 च्या कलम 351 (4) (गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी देणे) आणि कलम 353 (1)(ब) (सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणारी विधानं करणं) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी धमकीचा ईमेल पाठवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ईमेल अकाउंटचा सोर्स शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
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