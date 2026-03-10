राजस्थानातील 17 शहरांमधील पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्रांना बॉम्बनं उडवण्याची धमकी; सर्च ऑपरेशन जारी
राजस्थानमधील जवळपास 15 शहरांमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.
Published : March 10, 2026 at 5:22 PM IST
जैसलमेर/कोटा/सवाई माधोपूर/बिकानेर : राजस्थानमधील जवळपास 17 शहरांमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. जैसलमेर आणि कोटा येथील पासपोर्ट सेवा केंद्र, सवाई माधोपूर येथील पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस आणि बिकानेरमधील मुख्य पोस्ट ऑफिस व पार्सल ऑफिसला बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे. दरम्यान, घटनास्थळी पोलीस तैनात असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याशिवाय, पाली, श्रीगंगानगर, डुंगरपूर, अलवर येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि सिकर, अजमेर आणि प्रतापगड येथील मुख्य पोस्ट ऑफिसनाही बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. तसंच धोलपूर, दौसा, जोधपूर आणि भिलवाडा इथंही बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.
ISI च्या नावानं पाठवला धमकीचा ईमेल : कोतवाली पोलीस स्टेशनचे अधिकारी सुरजाराम यांनी सांगितलं की, दुपारी 1 वाजता कार्यालयाच्या परिसरात बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी देणारा ईमेला आला. यानंतर प्रशासनाने तात्काळ याची दखल घेतली. सुरक्षेच्या कारणास्तव, पासपोर्ट सेवा केंद्र तात्काळ सील करण्यात आले आणि उपस्थित असलेले कर्मचारी आणि कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आले. हा ईमेल पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था ISI च्या नावानं पाठवण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
परिसरात पोलीस दल तैनात : या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. शोध मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. तसंच खबरदारी म्हणून, आजूबाजूच्या परिसरात पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. दरम्यान, प्रशासनानं जनतेला कोणत्याही अफवांकडे लक्ष देऊ नये, असं आवाहन केलं आहे. तर सायबर टीम ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटाची ओळख पटवण्याचं काम देखील करत आहे.
कोटामध्ये बॉम्बची धमकी : मंगळवारी विज्ञान नगर पोलिस स्टेशन परिसरातील नयापुरा येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्रातील पासपोर्ट सेवा केंद्राला बॉम्बची धमकी देण्यात आली. कोटा एसएसपीओ सुनील राठोड यांनी सांगितलं की, त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पोस्ट ऑफिस आणि पासपोर्ट सेवा केंद्रात बॉम्बची धमकी असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर दोन्ही परिसर पूर्णपणे रिकामे करण्यात आले आहेत. नयापुरा येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसरामध्ये बीएसएनएल ऑफिस, मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि पासपोर्ट सेवा केंद्र आहे. दरम्यान, पासपोर्ट सेवा केंद्र आणि बीएसएनएल कार्यालय विज्ञान नगर पोलीस स्टेशन परिसरातील इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्रात आहे. दोन्ही परिसर रिकामे करण्यात आले आहेत. मात्र, तपासात याबाबत काहीही सापडले नसल्याचं समोर आलं आहे. दोन्ही परिसरात कोणतेही स्फोटकं आढळली नाहीत.
... अन् काम पुन्हा सुरू झाले : कोटा एसएसपीओ सुनील राठोड यांनी सांगितलं की, "कोटाच्या नयापुरा येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि पासपोर्ट सेवा केंद्र रिकामे करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या कोटा येथील आणखी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र देखील रिकामे करण्यात आले आहे. उच्च अधिकाऱ्यांनी त्यांना ईमेलद्वारे याची माहिती दिली. पोस्ट ऑफिसच्या कर्मचाऱ्यांना सकाळी 11 वाजता ही माहिती मिळाली. दोन तासांच्या शोधानंतर, कोणतेही स्फोटकं सापडली नाहीत आणि काम पुन्हा सुरू झाले आहे."
सवाई माधोपूरमध्येही बॉम्बची धमकी : सवाई माधोपूरच्या मुख्य पोस्ट ऑफिसलाही बॉम्बची धमकी देण्यात आली आहे. मुख्य पोस्ट अधीक्षकांच्या माहितीवरून मॅनटाउन पोलीस स्टेशन, डीएसबी टीम आणि बॉम्ब निकामी पथक तात्काळ मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये पोहोचले. मॅनटाउन पोलीस स्टेशनचे अधिकारी सुनील कुमार यांनी सांगितलं की, "मंगळवारी दुपारी 12:45 वाजता पोस्ट ऑफिसमधून माहिती मिळाली की, एक ईमेल आला आहे, ज्यामध्ये राजस्थानमधील सर्व पोस्ट ऑफिस आणि पासपोर्ट ऑफिस उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यानंतर, घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर कर्मचारी आणि उपस्थित लोकांना परिसरातून बाहेर काढण्यात आलं. संपूर्ण पोस्ट ऑफिस परिसराची कसून तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये असं काहीही आढळलं नाही. तरीही सध्या पोलिसांची शोध मोहीम सुरू आहे."
बिकानेरचे मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि पार्सल ऑफिसला धमकी : मंगळवारी बिकानेरच्या मुख्य पोस्ट ऑफिस आणि पार्सल ऑफिसला बॉम्बची धमकी मिळाली. दरम्यान, पासपोर्ट ऑफिस आणि मुख्य पोस्ट ऑफिस एकाच इमारतीत आहे आणि मुख्यालयात ईमेल आल्यानंतर, बिकानेर ऑफिसला कळवण्यात आलं. त्यानंतर बिकानेर ऑफिसकडून यासंदर्भात पोलिसांना माहिती देण्यात आली. कोटगेट पोलीस स्टेशनचे अधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, "घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून सध्या तपास सुरू आहे." तर पोस्ट ऑफिसच्या अधिकारी खुशबू राठी यांनी सांगितलं की, "मुख्यालयातून बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल मिळाला आहे."
भिलवाडा पासपोर्ट ऑफिसलाही धमकी : भिलवाडा जिल्हा मुख्यालयातील पासपोर्ट कार्यालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देणारा ईमेल मिळाल्यानंतर भिलवाडा पोलिसांना सतर्क करण्यात आलं आहे. भिलवाडा पोलीस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, पासपोर्ट ऑफिसला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देण्यात आल्यामुळं शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. कोणतीही संशयास्पद वस्तू न सापडल्यानं पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
