सर्व्हिस रोडवर उभ्या असलेल्या ट्रक-ट्रेलरला बोलेरोची धडक; 6 जणांचा मृत्यू
अपघातात गाडीतील सातपैकी सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच अलंग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, तपास सुरू केला.
Published : October 6, 2026 at 5:15 PM IST
भावनगर (गुजरात): अतिवेगामुळे आनंदी कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. भावनगर-सोमनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर अलंगजवळ एक भीषण रस्ते अपघात झाला, ज्यामध्ये भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बोलेरो गाडीची धडक सर्व्हिस रोडवर उभ्या असलेल्या ट्रक-ट्रेलरच्या मागील भागावर बसली. या अपघातात गाडीतील सातपैकी सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच अलंग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला.
अपघात कसा घडला? : मिळालेल्या माहितीनुसार, बोलेरो गाडी भावनगरहून अलंगच्या दिशेने जात होती. प्रवासादरम्यान सर्व्हिस रोडवर आधीच उभ्या असलेल्या ट्रक-ट्रेलरच्या मागील भागावर या गाडीची जोरदार धडक झाली. धडकेची तीव्रता यावरून लक्षात येते की, ट्रक-ट्रेलरचे मागील चाक निखळून पडले, तर बोलेरोचा पुढचा भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. अपघातानंतर लगेचच घटनास्थळी स्थानिक लोकांची मोठी गर्दी जमली.
सर्वजण कामासाठी अलंगला जात होते : अलंग पोलीस ठाण्याकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बोलेरोमध्ये सात जण होते. हे सर्वजण कामाच्या निमित्ताने भावनगरहून अलंगला जात होते; विशेषतः ते अलंगमधील 'प्लॉट क्रमांक 38' येथील कामाच्या ठिकाणी निघाले होते. पोलिसांनी सांगितले की, मृत झालेले सर्वजण भावनगरचे रहिवासी होते. अलंग पोलिसांनी या घटनेशी संबंधित सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन सखोल तपास सुरू केला आहे. विजयभाई चंदूभाई वोरा, पीयूषभाई बिपिनचंद्र शाह, प्रितेशभाई बिपिनचंद्र भयानी, भार्गवभाई गोसाई, हिरेनभाई मेहता, योगेशभाई शाह यांचा मृत्यू झाला असून, जयेशभाई हिम्मतभाई वासानी जखमी आहेत. महामार्ग आणि सर्व्हिस रोडवर असे गंभीर अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक विभाग आणि रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञ वाहनचालकांना खालील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देतात.
सर्व्हिस रोडवर वेगमर्यादेचे पालन करा : महामार्गाला जोडणाऱ्या सर्व्हिस रोडवर नेहमी आपल्या वाहनाचा वेग विहित मर्यादेपेक्षा कमी ठेवा. तज्ज्ञांच्या मते, या रस्त्यांवर वाहने अचानक थांबण्याची किंवा वळण्याची शक्यता जास्त असते.
गाडी बंद पडल्यास 'रिफ्लेक्टिव्ह वॉर्निंग'चा नियम : जर तुमचे वाहन महामार्गावर बंद पडले, तर मोटार वाहन नियमांनुसार ते नेहमी रस्त्याच्या अगदी कडेला उभे करा. वाहनाच्या मागे योग्य अंतरावर 'रिफ्लेक्टिव्ह वॉर्निंग ट्रँगल' (प्रतिबिंबित करणारा त्रिकोण) ठेवा आणि मागून येणाऱ्या वाहनांना वेळीच सावध करण्यासाठी चारही इंडिकेटर्स चालू ठेवा.
चुकीच्या बाजूने ओव्हरटेक करणे टाळा : रस्ते सुरक्षा नियमांनुसार, सर्व्हिस रोड किंवा महामार्गावरील वळणांवर समोरच्या वाहनाला कधीही चुकीच्या बाजूने (डाव्या बाजूने) ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करू नका; असे केल्याने विशेषतः 'ब्लाईंड स्पॉट्स'वर (जिथे दृश्यमानता कमी असते अशा ठिकाणी) उभ्या असलेल्या वाहनांशी धडक होण्याची शक्यता वाढते.
कमी दृश्यमानता किंवा धुक्यात 'लो-बीम'चा वापर करा : वाहतूक पोलिसांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रात्री किंवा सकाळी धुक्याच्या वेळी हेडलाइट्स नेहमी 'लो-बीम'वर ठेवा आणि फॉग लाइट्सचा वापर करा, जेणेकरून रस्त्यावरील अडथळे किंवा उभी असलेली वाहने दुरूनच स्पष्टपणे दिसतील.
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