बंगळुरुमध्ये बॉडीबिल्डरची आत्महत्या, प्रेयसीचं लग्न ठरल्यानं संपवलं जीवन
बंगळुरुमध्ये एका बॉडीबिल्डरनं आत्महत्या केली. प्रेम प्रकरणावरुन आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे.
Published : February 8, 2026 at 9:48 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 9:58 PM IST
बंगळुरु - बंगळुरुमध्ये एका बॉडीबिल्डरनं आत्महत्या केली. त्याच्या प्रेयसीनं दुसऱ्याशी लग्न केल्याचं सांगणारी चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी संध्याकाळी महालक्ष्मी लेआउटमध्ये घडली. या घटनेनं शहरात खळबळ उडाली आहे.
तीन वर्षांपासून करत होता प्रेम - किरण (वय-२६) असं आत्महत्या केलेल्या बॉडीबिल्डरचं नाव आहे. राहत्या घरी त्यानं आत्महत्या केली. तो तीन वर्षांपासून एका तरुणीवर प्रेम करत होता. पोलीस सूत्रांनी सांगितलं की, त्यानं चिठ्ठीत तरुणीचं आणि तिच्या आईचं नाव लिहिलं होतं. तिचं दुसऱ्याशी लग्न झाल्यामुळं आत्महत्या करत असल्याचाही उल्लेख चिठ्ठीत केला.
प्रेयसीचं दुसऱ्या मुलाबरोबर लग्न - किरण हा अनेक वर्षांपासून जिम ट्रेनर आणि बॉडीबिल्डर म्हणून काम करत होता. तो गेल्या तीन वर्षांपासून त्या तरुणीवर प्रेम करत होता. असं वृत्त आहे की, ज्या तरुणीनं त्याला प्रेयसीचं दुसऱ्या मुलाबरोबर लग्न झाल्याचं सांगितलं होतं, तिनंच त्याला लग्नाचं आमंत्रण पत्र आणि तिच्या नवीन साडीचे फोटो दाखवले होते. त्यामुळंच किरणनं आत्महत्या केल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलं.
महालक्ष्मी लेआउट पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी घटनास्थळी जात तपास सुरू केला. तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.
किरणच्या आईची प्रतिक्रिया - "आपल्या प्रेयसीचं दुसऱ्या मुलाशी लग्न होत आहे हे कळताच शनिवारी संध्याकाळी घरी आलेल्या किरणनं एक चादर आणि पेन मागितला. जेव्हा मी विचारलं की, कशासाठी तेव्हा तो म्हणाला, काळजी करू नकोस आई, मी हिशोब लिहित आहे. पण, त्याचा जीव गेला," असं किरणच्या आईनं सांगितलं.
गुन्हा दाखल करत तपास सुरू - किरणच्या कुटुंबानं महालक्ष्मी लेआउट पोलीस ठाण्यात तरुणी आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
