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दोन महिन्यांनंतर एका तरूणाचा मृतदेह दफनभूमीतून बाहेर काढून कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला; नेमकं काय आहे प्रकरण?

गांदरबल जिल्ह्यातील लार भागातील चुंट वालीवार गावातील त्यांच्या वडिलोपार्जित दफनभूमीत रात्री उशिरा रशीदचा मृतदेह पुन्हा दफन करण्यात आला.

Body Of Kashmir Man Exhumed, Returned To Family Over 2 Months After 'Encounter'
दोन महिन्यांनंतर एका तरूणाचा मृतदेह दफनभूमीतून बाहेर काढून कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला; नेमकं काय आहे प्रकरण? (Screengrab/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 6:07 PM IST

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श्रीनगर : या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू आणि काश्मीरच्या गांदरबल जिल्ह्यात झालेल्या एका वादग्रस्त चकमकीत ठार झालेल्या 30 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढून त्याच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. रशीद अहमद मुघल असं या नावं तरुणाचं होतं. त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, 13 जून रोजी त्याचा मृतदेह बाहेर काढून त्यांना परत करण्यात आला. यानंतर गांदरबल जिल्ह्यातील लार भागातील चुंट वालीवार गावातील त्यांच्या वडिलोपार्जित दफनभूमीत रात्री उशिरा रशीदचा मृतदेह पुन्हा दफन करण्यात आला.

एका जवळच्या नातेवाईकानं सांगितलं की, पोलिसांच्या उपस्थितीत आणि काही कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत रशीद अहमद मुघलचा मृतदेह दफन करण्यात आला. पोलीस अधिकाऱ्यांनी देखील याला दुजोरा दिला आहे. गेल्या आठवड्यात रशीद याचा मृतदेह बाहेर काढून कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्या मूळ गावी त्याच्यावर दफनविधी करण्यात आले, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, ही घटना 1 एप्रिलची आहे. जेव्हा लष्करानं सांगितलं की, गांदरबल जिल्ह्यातील अरहामा गावाच्या जंगलात झालेल्या चकमकीत एक संशयित दहशतवादी ठार झाला. त्यावेळी, मृताची ओळख पटली नव्हती. त्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी त्याच्या कपड्यांमध्ये सापडलेल्या एटीएम कार्डच्या आधारे, तो जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला रशीद अहमद मुघल असल्याचं सांगितलं. मात्र, ज्यावेळी रशीद अहमद मुघलच्या कुटुंबीयांनी लष्कराचा दावा फेटाळून लावला आणि त्याचा दहशतवादाशी काहीही संबंध नसल्याचा आरोप केला. तेव्हा ही चकमक वादग्रस्त ठरली.

कुटुंबीयांनी रशीद अहमद मुघल हा एक सुशिक्षित व्यक्ती असल्याचं सांगितलं. तसंच तो गावकऱ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, निवृत्तीवेतन आणि बँक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे पूर्ण करण्यास मदत करून आपला उदरनिर्वाह करत होता. तो एक सामान्य माणूस होता, असं सांगत कुटुंबीयांनी अधिकाऱ्यांवर त्याला खोट्या पद्धतीनं दहशतवादी ठरवल्याचा आरोप केला. त्यानंतर या घटनेकडे राजकीय नेत्यांनी लक्ष वेधलं. जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी या वादग्रस्त चकमकीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

याचबरोबर, स्थानिकांनी देखील या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या गृह विभागानं चकमकीची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा विभाग नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या प्रशासनाअंतर्गत कार्यरत आहे. न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करताना सिन्हा म्हणाले होते की, "उत्तरदायित्व आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी ही चौकशी सर्वसमावेशक आणि निष्पक्ष असेल, तसंच घटनेच्या प्रत्येक पैलूची तपासणी केली जाईल." मात्र, तपासाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यात आलेला नाही. रशीद अहमद मुघलचा भाऊ एजाज अहमद याच्या म्हणण्यानुसार, रशीद 31 मार्चच्या सकाळी घरातून बाहेर पडला आणि त्या संध्याकाळी तो परत आला नाही.

एजाजनं सांगितलं की, "कुटुंबीयांनी संध्याकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा मोबाईल फोन बंद होता. रशीद हा जुना हँडसेट वापरत असल्यामुळं तो बंद पडला असावा, असं सुरुवातीला आम्हाला वाटलं होतं. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी एक स्थानिक पोलीस अधिकारी आम्हाला भेटायला आला आणि त्यांनी सांगितलं की, तुमच्या भावाचा अपघात झाला आहे. त्याला श्रीनगरमधील एका पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. त्यानंतर तिथं अधिकाऱ्यांनी आम्हाला एका मृतदेहाची ओळख पटवण्यास सांगितलं. त्यानंतर मृत व्यक्ती आपला भाऊ आहे, हे कळल्यावर आम्हाला धक्का बसला."

एजाजच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी नंतर कुटुंबीयांना सांगण्यात आलं की, रशीद अहमद मुघल हा एका चकमकीत दहशतवादी म्हणून मारला गेला होता. मात्र, एजाजनं हा दावा फेटाळून लावला आणि ठामपणे सांगितलं की, त्याच्या भावाचा दहशतवादात कोणताही सहभाग नव्हता. एजाजनं असा आरोप केला की, "वारंवार विनंती करूनही अधिकाऱ्यांनी मृतदेह तत्काळ कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला नाही. त्याऐवजी, रशीदता मृतदेह हंदवारा इथं नेण्यात आला, जिथं दफनविधीच्या वेळी मी एकटाच कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून उपस्थित होतो," असं एजाजनं सांगितलं.

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TAGGED:

जम्मू आणि काश्मीर
रशीद अहमद मुघल
वादग्रस्त चकमकीत ठार
मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात
GANDERBAL ENCOUNTER

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