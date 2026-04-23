तीन वर्षापासून राहत होते 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये : नोएडातील बंद खोलीत आढळला तरुण तरुणीचा मृतदेह
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या तरुण आणि तरुणीचा मृतदेह बंद खोलीत आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना नोएडामधील तुघलकपूर इथं घडली.
Published : April 23, 2026 at 5:14 PM IST
नवी दिल्ली : बंद खोलीत तरुण आणि तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना ग्रेटर नोएडा इथल्या तुघलकपूर परिसरातील घरात बुधवारी रात्री उघडकीस आली आहे. आपापसातील वादामुळे त्या तरुणानं तरुणीची हत्या करुन त्यानंतर स्वतःचं जीवन संपवलं, असा पोलिसांना संशय आहे. हे जोडपं गेल्या तीन वर्षांपासून पती-पत्नी असल्याचं भासवून 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये एकत्र राहत होतं.
बंद खोलीत आढळला तरुण तरुणीचा मृतदेह : बुधवारी रात्री उशिरा ही घटना उघडकीस आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. खोलीतून दुर्गंधी येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, ही घटना उघडकीस आळी. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. ग्रेटर नोएडाचे पोलीस उपायुक्त डॉ. प्रवीण रंजन सिंह यांनी सांगितलं की, "मृत व्यक्तींची ओळख पटली आहे. ती खोली गेल्या काही दिवसांपासून बंद असल्यानं त्यातून दुर्गंधी पसरू लागली होती. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना याविषयी माहिती दिली. जेव्हा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यावेळी त्यांना आतमध्ये अत्यंत भीषण दृश्य पाहायला मिळालं. त्या तरुणीचा मृतदेह पलंगावर पडलेला आढळून आला. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असं समोर आले आहे की, या जोडप्यामध्ये वारंवार वाद होत असत."
तरुणीची हत्या केल्यानंतर तरुणानं आत्महत्या केल्याचा संशय : पोलीस उपायुक्त डॉ. प्रवीण रंजन सिंह यांच्या मते, "हे प्रकरण वरकरणी हत्या आणि त्यानंतर आत्महत्या असंच दिसून येत आहे. मृतदेह सध्या शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृत्यूची नेमकी वेळ आणि कारण निश्चित करण्यासाठी पोलीस शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत. याव्यतिरिक्त, या भयानक कृत्यामागील मूळ हेतू शोधण्याचं कामही पोलीस करत आहेत."
