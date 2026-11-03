उत्तराखंडातील केदारताल ट्रेकवर बेपत्ता झालेल्या दोन ट्रेकर्सचे मृतदेह सापडले, 6 जण अजूनही बेपत्ता
बेपत्ता असलेल्या इतर सहा जणांचा अद्याप कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही.
Published : November 3, 2026 at 7:44 PM IST
उत्तरकाशी : उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथील केदारताल ट्रेकवर हिमस्खलन झाल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या आठ जणांपैकी दोघांचे मृतदेह सापडले आहेत. मंगळवारी (3 नोव्हेंबर) शोध मोहिमेदरम्यान बचाव पथकांनी एका महिला आणि एका पुरुष गिर्यारोहकाचे मृतदेह बाहेर काढले. मात्र, बेपत्ता असलेल्या इतर सहा जणांचा अद्याप कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. दरम्यान, हिमवर्षाव आणि आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही, बचाव पथकं आपला शोध सुरूच ठेवत आहेत. उद्या (4 नोव्हेंबर) पुन्हा शोधकार्य सुरू राहणार आहे.
उद्या पुन्हा शोधकार्य सुरू राहणार : जिल्हा आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केदारताल परिसरात बेपत्ता व्यक्तींचा शोध मंगळवारी सकाळी 7:30 च्या सुमारास सुरू झाला. या मोहिमेत एसडीआरएफ, नेहरू गिर्यारोहण संस्था (एनआयएम) आणि इतर बचाव संस्थांची पथकं सहभागी झाली होती. अनेक तास चाललेल्या या शोध मोहिमेदरम्यान पथकानं एका महिला आणि एका पुरुषाचा मृतदेह बाहेर काढला. दुपारी 3 वाजेपर्यंत शोधकार्य सुरू ठेवल्यानंतर, बचाव पथक बेस कॅम्पवर परतले. उर्वरित सहा जणांचा शोध उद्या म्हणजेच बुधवारी पुन्हा सुरू होईल.
पर्यायी हेलिपॅड तयार : बचाव कार्याला गती देण्यासाठी आणि मदत व बचाव पथकांना दुर्गम भागांमध्ये पोहोचणे सुलभ करण्यासाठी घटनास्थळाजवळ एक पर्यायी हेलिपॅड बांधण्यात आलं आहे. समुद्रसपाटीपासून अंदाजे 4005 मीटर उंचीवर एक जागा निश्चित करण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टर उतरण्याची व्यवस्था केली जात आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास बचाव पथकं आणि आवश्यक उपकरणे घटनास्थळाच्या अधिक जवळ पोहोचवता येतील. यामुळं बचाव कार्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
27 ऑक्टोबरला रवाना झालं होतं 13 सदस्यीय पथक : गेल्या 27 ऑक्टोबरला सात ट्रेकर्स आणि सहा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसह 13 सदस्यीय पथक केदारताल ट्रेकसाठी गंगोत्रीहून निघाले होते. यामधील एक कुक दुसऱ्या दिवशी गंगोत्रीला परतला. उर्वरित पथक सदस्य 29 ऑक्टोबरपर्यंत परत येणार होते. मात्र, खराब हवामान आणि वाहतूक कोंडीमुळं, पथक वेळेवर पोहोचू शकलं नाही.
"केदारताल परिसरात मंगळवार सकाळपासून बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू करण्यात आला होता. या मोहिमेदरम्यान एक महिला आणि एका पुरुषाचे मृतदेह सापडले. दुपारी 3 वाजेपर्यंत शोधमोहीम राबवल्यानंतर, बचाव पथक बेस कॅम्पवर परतले. हेलिकॉप्टरच्या मदतीसाठी, शोधस्थळाजवळ समुद्रसपाटीपासून अंदाजे 4005 मीटर उंचीवर एक पर्यायी हेलिपॅड निश्चित करण्यात आलं आहे. हवामान आणि परिस्थितीनुसार, उर्वरित सहा बेपत्ता लोकांना शोधण्यासाठी बुधवारी आणखी एक शोधमोहीम राबवली जाईल," असं आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शार्दुल गुसाईन यांनी सांगितलं.
सहा जणांचा शोध घेणं एक आव्हान : दरम्यान, त्यांच्या बचाव कार्याची जबाबदारी शोध आणि बचाव पथकानं 30 ऑक्टोबरला स्वीकारली. यादरम्यान, पथकानं 4000 मीटर उंचीवरून तीन पोर्टर्स आणि एका कुकला सुरक्षितपणे वाचवून कॅम्पवर आणलं. सात ट्रेकर्स आणि एका गाईडसाठी बचाव कार्य सुरूच होते. दोन मृतदेह सापडल्यानंतरही, सहा जणांचा शोध घेणं एक आव्हान बनलं आहे. प्रशासन आणि बचाव यंत्रणा बुधवारी नियोजित असलेल्या मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
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