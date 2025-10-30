कौडियाला नदीत उलटली बोट : 28 नागरिक बुडाले, 13 जणांना बचावण्यात यश, शोधमोहीम सुरू
उत्तर प्रदेशातील बहराईच इथल्या कौडियाला नदीत बोट उलटून मोठा अपघात झाला. या अपघातात तब्बल 28 नागरिक बुडाले असून यातील 13 जणांना बचावण्यात आलं.
Published : October 30, 2025 at 12:29 PM IST
लखनऊ : नदीत बोट उलटून तब्बल 28 नागरिक बुडाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या आपघातील 13 नागरिकांना बचावण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. मात्र 15 नागरिकांचा अद्यापही शोध सुरू आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बहराईच इथल्या कौडियाला नदीत भरतपूर गावाजवळ ही घटना घडली. बुधवारी रात्री उशीरा एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आणि जिल्हा प्रशासनाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. पथकातील जवानांच्या मदतीनं नदीत शोध मोहीम सुरू आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही घटनेची दखल घेतली आहे.
UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the boat capsizing incident in Bharatpur village of Bahraich district. He has directed district administration officials and SDRF teams to promptly reach the site and speed up relief and rescue operations. The Chief… pic.twitter.com/aSjl9PRPlI— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
नदीत बोट उलटून 28 नागरिक बुडाले : सुजौली परिसरातील कतरनियाघाट पर्वतरांगातील भरतपूर गावाजवळ ही घटना घडल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. भरतपूर गाव नदीच्या पलीकडं आहे. इथले नागरिक बहुतेकदा इतर गावांमध्ये बोटीनं प्रवास करतात. यात शेजारच्या लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील खैराटिया गावाचा समावेश आहे. बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान अनेक नागरिक बोटीतून भरतपूरला परत येत होते. कौडियाला नदीच्या मध्यभागी बोट आल्यानंतर उलटली. त्यामुळे नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. या अपघातात आतापर्यंत 13 नागरिकांना वाचवण्यात आलं आहे. यामध्ये भरथापर गावातील रहिवासी लक्ष्मीनारायण, राणी देवी, ज्योती आणि हरिमोहन यांचा समावेश आहे. उर्वरित नागरिकांचा शोध सुरू आहे. नदीचा प्रवाह तीव्र असल्यामुळे बोटीचा तोल गेल्यानं ही बोट उलटल्याची माहिती नागरिकांनी दिली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतली घटनेची दखल : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांसह नागरिकांनी घटनास्थळावर मोठी गर्दी केली. या अपघाताची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दखल घेतली आहे. त्यांनी पोलीस, जिल्हा प्रशासन, एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ पथकांना घटनास्थळी पोहोचून तातडीनं मदतकार्य सुरू करण्याचे निर्देश दिले. नदीत बुडालेल्या नागरिकांना शोधण्यासाठी पथकं शोध मोहीम राबवत आहेत. बुधवारी रात्री अंधारामुळे सोधकार्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे आज सकाळीच पुन्हा जोमानं शोधकार्य सुरू करण्यात आलं. रात्री उशिरा नदीतून रामदेई (60) या महिलेचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली.
हेहा वाचा :