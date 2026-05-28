पाटणा जिल्ह्यातील 'बाढ' येथे गंगा नदीत बोट उलटली; तिघांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता

पाटण्याच्या बाढमधील उमानाथ घाटावर प्रवाशांनी भरलेली बोट गंगेत उलटली. शेतात जाणाऱ्या या प्रवाशांपैकी तिघांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण बेपत्ता आहेत.

BOAT CAPSIZE IN GANGA
गंगा नदीत बोट उलटली
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 2:31 PM IST

पाटणा : पाटणा शहराला लागून असलेल्या 'बाढ' उपविभागातील सुप्रसिद्ध 'उमानाथ गंगा घाटा'वर गुरुवारी (दि.28) सकाळी एक मोठी नौका दुर्घटना घडली. 'दियारा' प्रदेशाच्या दिशेनं जाणारी एक लहान नौका (डिंगी) अचानक तोल जाऊन गंगेच्या प्रवाहाच्या मध्यभागी उलटली. या नौकेत एकूण 15 प्रवासी स्वार होते. पहाटेच्या वेळी आपल्या शेतातून भाजीपाला काढण्यासाठी ते नदी पार करत होते. नदीच्या मध्यभागी नौका उलटल्यामुळं या दुर्घटनेत तिघांना आपला जीव गमवावा लागला. तर अनेक जण बेपत्ता झालेत.

"क्षमतेपेक्षा अधिक भार आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं ही बोट उलटली. तथापि, या टप्प्यावर कोणताही निश्चित निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. आतापर्यंत दोन मृतदेह हाती लागले असून, उर्वरित व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी एसडीआरएफ आणि स्थानिक पाणबुड्यांच्या मदतीनं सध्या शोधमोहीम सुरू आहे." — रामकृष्ण, एसडीपीओ, बारह

गंगा नदीत बोट उलटली

तिघांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता : तत्परता दाखवत घाटाजवळ उपस्थित असलेल्या स्थानिक नावाडी आणि वल्ह्यांनी नदीत उडी घेतली. स्थानिकांच्या मदतीनं आतापर्यंत सात जणांना सुखरूप बाहेर काढलं आहे. तथापि, या दुर्घटनेत तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. प्रशासनानं नदीतून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढले आहेत. या दुर्घटनेतून बचावलेल्या एका व्यक्तीनं सांगितलं की, "आम्ही सर्वजण बोटीवर स्वार होऊन, पिकांची पाहणी करण्यासाठी आणि भाज्या काढण्यासाठी नदीच्या दुसऱ्या तिराकडं निघालो होतो, तेव्हाच ही दुर्दैवी घटना घडली."

एसडीआरएफकडून बेपत्ता व्यक्तींचा शोध : नदीत बुडालेल्या उर्वरित व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं मोठ्या प्रमाणावर बचाव मोहीम हाती घेतली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (SDRF) पथक आणि स्थानिक पाणबुडे नदीच्या विविध भागांमध्ये सातत्यानं शोधकार्य राबवत आहेत. नदीचा प्रवाह अत्यंत वेगवान असल्यानं बेपत्ता व्यक्ती प्रवाहासोबत वाहून पुढं गेल्या असाव्यात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळं शोध मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

घटनास्थळी प्रशासकीय अधिकारी हजेरी : घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेत उपविभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पथकांसह तत्काळ उमानाथ गंगा घाटाकडं धाव घेतली. सध्या, 'बाढ' येथील उपविभागीय अधिकारी गरिमा लोहिया आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी रामकृष्ण हे स्वतः घटनास्थळी दाखल झालेत. ते बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लवकरात लवकर लागावा, यासाठी मदत आणि बचाव कार्यावर देखरेख ठेवून आहेत.

घाटावर प्रचंड गर्दी : या हृदयद्रावक घटनेची बातमी संपूर्ण परिसरात पसरताच स्थानिक नागरिक आणि मृतांच्या नातेवाईकांनी उमानाथ घाटावर धाव घेतली. सापडलेल्या मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी आणि आवश्यक कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं तातडीनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. बचावकार्यात वाचवलेल्या नागरिकांवर प्रथमोपचार केले जात आहेत.

अपघात कसा घडला? : अपघाताच्या कारणांविषयीची प्राथमिक माहिती आता समोर येत आहे. एसडीपीओ रामकृष्ण यांनी सांगितले की, "प्राथमिक माहितीनुसार क्षमतेपेक्षा अधिक नागरिक बोटीमध्ये होते. यासह वाऱ्याचा अचानक आलेला जोरदार झोत या दुहेरी कारणामुळं बोट असंतुलित होऊन उलटली असावी. परंतु, या घटनेचा सखोल तपास पूर्ण झाल्यानंतरच अपघाताची नेमकी कारणे पूर्णपणे स्पष्ट होतील."

