बांगलादेशात बीएनपीनं निवडणुकीत मिळविला दणदणीत विजय; भावी पंतप्रधान तारिक रहमान कोण आहेत?
2026 च्या बांगलादेश निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनल पार्टीनं 209 जागा जिंकून प्रचंड विजय मिळवला आहे.
Published : February 13, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद- 17 वर्षे बांगलादेशपासून लंडनमध्ये राहणारे तारिक रहमान हे 25 डिसेंबर 2025 मध्ये मायदेशी परतले होते. त्यांनी 2 वर्षातच मोठे यश मिळविलं आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे (BNP) चेअरमन आता बांगलादेशचे पंतप्रधान होणार आहेत. 13 व्या राष्ट्रीय निवडणुकीत तारिक यांच्या नेतृत्वात बीएनपीनं 209 जागांवर विजय मिळवून बहुमत मिळविलं आहे. तर जमात-ए-इस्लामीनं केवळ 70 जागांवर विजय मिळविला.
कोण आहेत तारिक रहमान- तारिक रहमान हे बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा जिया आणि राष्ट्रपती जियाउर रहमान यांचे पुत्र आहेत. त्यांचा 20 नोव्हेंबर 1965 रोजी जन्म झाला. त्यांनी बांगलादेशची निर्मिती, स्थापना आणि स्वातंत्र्य हे अनुभवले. त्यांचे पिता जियाउर रहमान हे बांगलादेश मुक्तीसंग्रामचे नेते होते. त्यांनी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. बांगलादेश नॅशनल पार्टीची स्थापना करून देशात बहुपक्षीय संसदीय लोकशाहीची स्थापना केली होती.
रहमान यांनी आई बेगम खालिदा जिया यांच्यासोबत बांगलादेशचा मुक्तीसाठी संघर्ष आणि राजकीय उलथापालथ जवळून पाहिली. तसेच त्यामध्ये सहभाग राहिला. त्यांच्या पित्यानं मार्च 1971 मध्ये बांगलादेशमध्ये स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. देश मुक्त करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. तारिक आणि त्यांच्या आईला भावासोबत अटक करण्यात आली होती. तारिक हे बांगलादेश मुक्तीसंघर्षात अटक झालेले सर्वात कमी वयाचे युद्धकैदी होते.
तारिक यांच्या आईनं तीनवेळा भूषविलं होतं पंतप्रधान- तारिक यांची आई बेगम खालिदा जिया यांनी तीनवेळा पंतप्रधान पद भूषविलं होतं. तारिक रहमान यांनी ढाका येथील शाहीन हायस्कूल आणि कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. ही कॉलेज सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांसाठी होते. त्यांनी ढाका विश्वविद्यालयातून आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागामधून उच्च शिक्षण घेतले. तेव्हा त्यांनी सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रुसो, व्होल्टेअर आणि कार्ल मार्क्स यांच्या राजकीय विचारांचा अभ्यास केला. विद्यार्थीदशेपासून ते राजकारणात सक्रिय होते. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तारिक यांनी उद्योग क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. वस्त्र आणि कृषीवर आधारित व्यवसायाला सुरुवात केली.
विविध खटल्यातून निर्दोष मुक्तता
- 2004 मध्ये चटगावमधील अधिकाऱ्यांनी शस्त्र आणि दारुगोळा घेऊन जाणारे 10 ट्रक जप्त केले होते. तेव्हा तारिक रहमान यांनी बंदी लागू केलेल्या संघटनांसाठी शस्त्राची तस्करी केल्याचा आरोप केला होता. असे असले तरी बीएनपी हे राजकीय कारणांनी आरोप झाल्याचं म्हटलं होतं. कायदेशीर कारवाई केल्यानंतर 18 डिसेंबर 2024 उच्च न्यायालयानं प्रमुख आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
- 21 ऑगस्ट 2004 मध्ये ढाकामध्ये शेख हसीना यांच्यावर अवामी लीगच्या रॅलीमध्ये ग्रेनेडनं हल्ला झाला होता. त्यामध्ये 24 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर 300 जखमी झाले होते. 2009 मध्ये अवामी लीग सरकारनं तारिक रहमानवर कट रचल्याचा आरोप केला. त्यांच्यावर 2011 पर्यंत आरोपनिश्चित करण्यात आले होते. 2018 मध्ये विशेष न्यायाधिकरणानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. बीएनपीनं आरोप हे राजकीय विरोधातून केल्याचं सांगत फेटाळले होते. 1 डिसेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयानं तारिक रहमान आणि इतर लोकांची प्रकरणातून सुटका केली.
- तारिक रहमान आणि काही बीएनपी नेत्यांवर व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांकडून लाच घेतल्याचा आणि हवा भवनद्वारे विदेशात पैसे लाँड्रिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची बांगलादेश भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी), अमेरिकेतील एफबीआय आणि सिंगापूरमधील न्यायालयांनी चौकशी केली. या प्रकरणात 2010 मध्ये बांगलादेशात लाचखोरी आणि लाँड्रिंगचा खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, 20 मार्च 2025 रोजी उच्च न्यायालयानं तारिक रहमान आणि मामून दोघांचीही सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.
- जून 2007 मध्ये, भ्रष्टाचार विरोधी आयोगानं (एसीसी) तारिक रहमान आणि त्यांचा सहकारी गियासुद्दीन अल मामून यांच्याविरुद्ध निधी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला. कनिष्ठ न्यायालयानं 2013 मध्ये तारिक यांना निर्दोष मुक्त केलं. परंतु 2016 मध्ये उच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द करून त्यांना 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयानं तारिक आणि मामून दोघांनाही सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं.
- तारिक रहमान आणि त्यांची पत्नी झुबैदा रहमान आणि त्यांची आई खालिदा झिया यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप होता. ढाका न्यायालयानं तारिक यांना नऊ वर्षे तुरुंगवास आणि झुबैदा यांना तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच दंड आणि मालमत्ता जप्तीचा आदेशही दिला. ऑक्टोबर 2024 मध्ये झुबैदा यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. 28 मे 2025 रोजी उच्च न्यायालयानं तारिक आणि झुबैदा दोघांनाही निर्दोष मुक्त केलं.
- 2008 मध्ये, तारिक रहमान आणि त्यांची आई, माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. त्यांच्यावर झिया ऑर्फनेज ट्रस्टमधील निधीचा स्वत:साठी गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप होता. 2011 मध्ये सुरू झालेल्या खटल्याचा निकाल 8 फेब्रुवारी 2018 रोजी लागला. ढाका न्यायालयानं खालिदा झिया यांना पाच वर्षे तुरुंगवास आणि तारिक रहमान यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. तारिक युकेमध्ये राहत असल्यानं त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला. त्याच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं. या निर्णयामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. बीएनपीनं याला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हटलं. तर अवामी लीगनं याला कायदेशीर पाऊल म्हटलं. 15 जानेवारी 2025 रोजी उच्च न्यायालयानं खालिदा झिया आणि तारिक रहमान यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं.
ढाक्याचा 'डार्क प्रिन्स'- ढाक्याचा 'डार्क प्रिन्स' म्हणून तारिक यांना ओळख तारिक रहमानला डार्क प्रिन्स म्हणूनही ओळखलं जातं. 2005 च्या अमेरिकन परराष्ट्र विभागाच्या केबलमध्ये रहमानचा उल्लेख याच नावानं करण्यात आला होता. विकिलिक्सनंह जाहीर केलेल्या कागदपत्रात तसाच उल्लेख होता. तारिक रहमान यांनी बांगलादेशातील राजकीय विरोधकांविरुद्ध हिंसाचारात सहभाग घेतल्याचं कागदपत्रात म्हटलं होतं.
सत्ता स्थापनेकरिता 151 जागांची असते गरज- 2001 ते 2006 पर्यंत खालिदा झिया बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामीच्या युती सरकारमध्ये पंतप्रधान होत्या. तारिक रहमानचे आदेश शॅडो पीएमओ म्हणून ओळखले जाते. या दुमजली इमारतीतून काम करत होते. बांगलादेशमध्ये एकसदनी संसद असून त्यामध्ये एकूण 350 सदस्य आहेत. यापैकी 300 खासदार राष्ट्रीय निवडणुकांद्वारे थेट एक- सीट मतदारसंघातून निवडले जातात. ते जनतेद्वारे त्यांच्या मतांद्वारे निवडले जातात. 151 जागा जिंकणारा पक्ष किंवा युती सरकार स्थापन करते. सरकारचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. सभागृहातील 50 जागा महिलांसाठी राखीव असतात.
पंतप्रधान मोदींनी केलं अभिनंदन- तारिक रहमान यांचे विजयाबद्दल जगभरातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे. पंतप्रधान मोदींनीही त्यांचे अभिनंदन केले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, "बांगलादेशातील संसदीय निवडणुकीत बीएनपीला निर्णायक विजय मिळवून दिल्याबद्दल मी तारिक रहमान यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. हा विजय बांगलादेशातील जनतेचा तुमच्या नेतृत्वावर असलेला विश्वास दाखवून देतो."
