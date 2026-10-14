'ब्लू ड्रम' प्रकरण: मेरठ न्यायालयाकडून साहिल आणि मुस्कानला फाशीची शिक्षा
30 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने या दोघांना दोषी ठरवले होते आणि शिक्षेची घोषणा 14 ऑक्टोबर रोजी करण्याचे निश्चित केले होते. BLUE DRUM HANGING साहिल मुस्कान फांसी
Published : October 14, 2026 at 6:49 PM IST
मेरठ: मेरठ जिल्हा न्यायालयाने सौरभच्या हत्येप्रकरणी साहिल आणि मुस्कान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी 30 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने या दोघांना दोषी ठरवले होते आणि शिक्षेची घोषणा 14 ऑक्टोबर रोजी करण्याचे निश्चित केले होते. बुधवारी मुस्कान आणि साहिल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. सरकारी वकील विजय बहादूर सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, ही हत्या अत्यंत क्रूर पद्धतीने करण्यात आली होती. हा गुन्हा रागाच्या भरात किंवा अचानक भडकलेल्या भावनेतून केलेला नसून, तो पूर्वनियोजित कट होता, यावर त्यांनी भर दिला.
कृत्याला अत्यंत घृणास्पद गुन्हा मानले : हत्येनंतर मृतदेहाचे तुकडे करण्यात आले आणि आरोपी साहिलने मृत सौरभचे कापलेले डोके स्वतःच्या घरी नेले होते. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता फाशीची शिक्षा हीच एकमेव योग्य शिक्षा असल्याचे वकिलांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत ॲडव्होकेट विजय बहादूर यांनी फाशीच्या शिक्षेचा आग्रह धरला. शिक्षा सुनावताना मृताची आई रेणू आणि भाऊ बबलू हे देखील न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने निकाल देताना महाभारताचा संदर्भ दिला आणि या कृत्याला अत्यंत घृणास्पद गुन्हा मानले. दोषींवर 20,000 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. सरकारी वकील विजय बहादूर यांनी निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले आणि सांगितले की, हा निकाल देश आणि समाजासाठी एक उदाहरण ठरेल.
न्यायालय काय म्हणाले? : विशेष म्हणजे जिल्हा न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या न्यायालयाने यापूर्वीच मुस्कान रस्तोगी आणि तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला यांना सौरभ राजपूतच्या क्रूर हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले होते. या घटनेचे वर्णन 'अत्यंत क्रूर कृत्य' असे करत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा गुन्ह्यांचा समाजावर खोल आणि नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, त्यांचा गुन्हा अक्षम्य आहे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळायला हवी जी एक उदाहरण ठरेल. या खळबळजनक प्रकरणात सुमारे 13 ते 16 महिन्यांच्या कालावधीत एकूण 126 सुनावण्या झाल्या. सरकारी पक्षाने 22 महत्त्वाचे साक्षीदार सादर केले, ज्यांच्या साक्षीतून आरोपींचा गुन्हा सिद्ध झाला. न्यायालयाने या दोघांनाही हत्येप्रकरणी तसेच पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी आणि लपवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.
अखेर न्याय मिळाला : निकालानंतर सौरभ राजपूतची आई रेणू देवी म्हणाल्या, "आम्हाला खूप छान वाटत आहे. त्या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे आम्हाला खूप समाधान मिळाले. आम्हाला न्याय मिळाला आहे. आम्ही आमचे वकील, सहकारी आणि कर्मचारी यांचे अत्यंत आभारी आहोत आणि सदैव त्यांचे ऋणी राहू."
हत्या गेल्या वर्षी झाली होती : मार्च 2025 मध्ये मेरठमधील ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुस्कान रस्तोगी हिने तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला याच्या मदतीने पती सौरभ राजपूतची निर्घृण हत्या केली. त्यांनी केवळ त्याची हत्याच केली नाही, तर त्याचे मृतदेह अनेक तुकड्यांमध्ये कापले आणि सिमेंटच्या मिश्रणाने भरलेल्या एका निळ्या ड्रममध्ये ते भरले. त्यानंतर, तिने घर बंद केले आणि आपला प्रियकर साहिल शुक्ला याच्यासोबत सुमारे दहा दिवसांसाठी हिमाचल प्रदेशच्या सहलीवर निघून गेली.