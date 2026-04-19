निवडणुकीपूर्वी TMC ला मोठा धक्का, I-PAC कडून बंगालमधील कामकाज स्थगित, कर्मचाऱ्यांना 20 दिवसांच्या रजेवर पाठवलं

पश्चिम बंगालमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ काम थांबवून पुढील 20 दिवसांसाठी तात्पुरत्या रजेवर जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Mamata Banerjee
ममता बॅनर्जी (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 3:37 PM IST

कोलकाता : सध्या पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. अशात राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC नं राज्यातील आपलं सर्व कामकाज तात्पुरतं स्थगित करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आहे. यामुळं राज्यातील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसला (TMC) निवडणुकीपूर्वी धक्का बसला आहे. कारण, I-PAC ही तृणमूल काँग्रेसची राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील राजकीय वर्तुळात आधीच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, कामकाज स्थगित करण्यामागे प्रामुख्यानं काही कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे कारण देत, कंपनीनं एका अंतर्गत ईमेलद्वारे कर्मचाऱ्यांना हा निर्देश आधीच कळवला होता. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचार, रणनीतिक नियोजन आणि निवडणूक रणनीतीमागील प्रमुख प्रेरक शक्तींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या I-PAC च्या अचानक माघार घेतली आहे. त्यामुळं निवडणुका तोंडावर असताना तृणमूल काँग्रेस अत्यंत अवघड स्थितीत सापडली आहे.

20 दिवसांसाठी तात्पुरत्या रजेवर जाण्याचे निर्देश : I-PAC कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून जारी केलेल्या निर्देशानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ काम थांबवून पुढील 20 दिवसांसाठी तात्पुरत्या रजेवर जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचबरोबर, व्यवस्थापन 11 मे नंतर कर्मचाऱ्यांशी पुन्हा संपर्क साधणार आहे. त्यावेळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि पुढील रणनीती किंवा पुढील कार्यवाहीवर चर्चा केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये, I-PAC व्यवस्थापनानं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, "आम्ही नेहमीच कायद्याचा आदर केला आहे आणि संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आम्हाला खात्री आहे की योग्य वेळी आम्हाला न्याय मिळेल." दरम्यान, कंपनीच्या व्यवस्थापनानं कर्मचाऱ्यांना या कठीण परिस्थितीत शांत व संयमी राहण्याचा आणि कोणतीही मदत लागल्यास वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे.

I-PAC ही कंपनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचाराचे काम पाहते : विश्वसनीय सूत्रांनुसार, I-PAC चे हे पाऊल अलीकडील राजकीय तणाव आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सततच्या दबावामुळं उचलण्यात आलं आहे. विशेषतः काही दिवसांपूर्वीच ईडीनं I-PAC च्या कोलकाता कार्यालयावर आणि संघटनेचे प्रमुख अधिकारी प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीटवरील निवासस्थानावर छापा टाकला होता. ईडीकडून कथित कोळसा घोटाळ्याच्या तपासाचा भाग म्हणून हा छापा टाकण्यात आला होता. दरम्यान, I-PAC ही कंपनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचाराचे काम पाहते. तसंच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी छाप्यादरम्यान तपासात अडथळा आणण्यासाठी I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या होत्या. तसंच त्यांनी काही कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सोबत नेले, असा आरोप ईडीनं केला. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी नंतर हे आरोप फेटाळून लावले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळी केंद्र सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. त्यांनी आरोप केला होता की, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्वतःचे राजकीय हित साधण्यासाठी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक रणनीतीबद्दलची गोपनीय आणि महत्त्वपूर्ण माहिती चोरण्यासाठी जाणीवपूर्वक केंद्रीय तपास यंत्रणांचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक तयारीला मोठा धक्का : ईडी आणि I-PAC यांच्यातील वाद इथेच संपला नाही. त्यानंतर लगेचच ईडीनं कोळसा तस्करी घोटाळ्याच्या तपासासंदर्भात I-PAC चे संचालक आणि सह-संस्थापकांपैकी एक असलेल्या विनेश चंडेल यांना नवी दिल्लीत अटक केली. विनेश चंडेल सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात आहेत. यावर तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनीही या अटकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. त्यांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त करताना या घटनेला 'भयानक' म्हटलं होतं. दरम्यान, "ईटीव्ही भारत"नं या संपूर्ण घडामोडीमागील सत्य उघड करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, I-PAC किंवा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनं अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, I-PAC चे कामकाज अचानक स्थगित झाल्यामुळं तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक तयारीला मोठा धक्का बसला आहे.

