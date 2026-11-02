पंजाबमध्ये 'आप'ला मोठा धक्का; दोन दिवसांत 3 राजीनामे, आणखी एका आमदारानं पक्ष सोडला, तिघंही भाजपामध्ये सामील
कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठाणमाजरा आणि चेतन सिंग जौरामजरा यांनी सोमवारी (2 नोव्हेंबर) नवी दिल्लीतील भाजपाच्या मुख्यालयात पक्षप्रवेश केला.
Published : November 2, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:59 PM IST
नवी दिल्ली : पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वीच पंजाबमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. गेल्या दोन दिवसांत आम आदमी पक्षाला (आप) रामराम ठोकलेल्या पंजाबच्या तीन आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठाणमाजरा आणि चेतन सिंग जौरामजरा यांनी सोमवारी (2 नोव्हेंबर) नवी दिल्लीतील भाजपाच्या मुख्यालयात पक्षप्रवेश केला. यामुळं पंजाबमध्ये आपला मोठा धक्का बसल्याचं म्हटलं जात आहे.
रविवारी (1 नोव्हेंबर) सनौरमधील आपचे आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा आणि समानाचे आमदार चेतन सिंग जौरमाजरा यांनी आपचा राजीनामा दिला. यानंतर आज अमृतसर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार कुंवर विजय प्रताप सिंह यांनीही राजीनामा दिला. यानंतर या तिघांनीही भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठाणमाजरा आणि चेतन सिंग जौरामजरा यांनी नवी दिल्लीतील भाजपाच्या मुख्यालयात पक्षप्रवेश केला. यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि पंजाबचे प्रभारी सतीश पुनिया, सह-प्रभारी वीरेंद्र सचदेवा आणि पंजाब भाजपचे अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लन उपस्थित होते.
आपच्या विरोधात सत्ताविरोधी लाट - सतीश पुनिया : भाजपाचे प्रभारी सतीश पुनिया म्हणाले, "आम आदमी पक्ष (आप) पंजाबच्या जनतेसमोर उघडा पडला आहे. आपच्या विरोधात सत्ताविरोधी लाट आहे, तर दुसरीकडे भाजपाला पाठिंबा देणारा एक छुपा प्रवाहही आहे. तसंच पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचे व्यसन हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. राज्यातील तरुण पिढी बरबाद होत आहे." याचबरोबर, "1 नोव्हेंबर रोजी हरियाणा पंजाबपासून वेगळे झाले, याला 60 वर्षे पूर्ण झाली. आज हरियाणानं क्रीडा आणि गुंतवणुकीत पंजाबला मागं टाकलं आहे. पंजाबची जनता हरियाणाकडे पाहते आणि त्यांना तिथं समृद्धी, शांतता, कल्याण, रोजगार आणि वाढलेली गुंतवणूक दिसते. पंजाबचे पूर्वीचे वैभव परत मिळवण्यासाठी भाजपा कटिबद्ध आहे," असंही सतीश पुनिया यांनी सांगितलं.
पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचा मुद्दा : भाजपानं अमली पदार्थांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेद्वारे सर्व 117 विधानसभा मतदारसंघांतील लोकांमध्ये जनजागृती केली. आम आदमी पक्षानंही अशीच आश्वासनं दिली होती, असं नमूद करत लोकांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अरविंद केजरीवाल 90 दिवसांत अमली पदार्थांची समस्या संपवण्याचा दावा केला होता, पण ते अयशस्वी ठरले. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 डिसेंबर 2029 पर्यंत पंजाबमधील अमली पदार्थांची समस्या दूर करण्याचं वचन दिलं आहे. अमित शाह म्हणाले आहेत की, "जर नक्षलवाद समूळ नष्ट करता आला आणि कलम 370 हटवता आले, तर अमली पदार्थांची समस्याही निश्चितपणे दूर करता येईल."
पंजाबची जनता सर्व प्रकारे त्रस्त - कुंवर विजय प्रताप सिंह : अमृतसर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार कुंवर विजय प्रताप सिंह हे माजी आयपीएस अधिकारी (1998 बॅच) असून त्यांनी 2021 पर्यंत विविध पदांवर काम केलं आहे. 2021 मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर ते आम आदमी पक्षात सामील झाले. ते म्हणाले, "आज पंजाब आपल्या अस्तित्वासाठी लढत आहे. पंजाबियत धोक्यात आहे. सर्वत्र अराजकता माजली आहे. राज्यात ड्रग्जचे साम्राज्य स्थापन झाले आहे. खंडणी हा एक व्यवसाय बनला आहे. गुंड सरकारचा भाग बनत आहेत. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि औद्योगिक क्षेत्र कोलमडले आहे. पंजाबची जनता सर्व प्रकारे त्रस्त आहे. आपल्याला राज्यात शांतता आणि समृद्धी पुन्हा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे."
गेली पाच वर्षे आपमध्ये 'इंटर्नशिप' म्हणून घालवली : "केवळ भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टीच पंजाबमध्ये शांतता आणि समृद्धी आणू शकते. राज्य प्रत्येक क्षेत्रात मागे पडले आहे. आपण त्याचा विकास घडवून आणला पाहिजे आणि त्याला विकासाच्या मार्गावर आणलं पाहिजे, जेणेकरून ते पुन्हा एकदा देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकेल. मी गेली पाच वर्षे आम आदमी पक्षामध्ये 'इंटर्नशिप' म्हणून घालवली आहेत. आज मी भाजपामध्ये सामील होत आहे. या पाच वर्षांत मी जे काही शिकलो, आणि एक पोलीस अधिकारी म्हणून 22 वर्षांचा जो अनुभव मिळवला आहे, त्याचा उपयोग करून पंजाबला 'रंगला पंजाब' (एक समृद्ध आणि आनंदी पंजाब) बनवण्यासाठी मी भाजपासोबत काम करेन. आता आम्ही भाजपा परिवाराचा भाग आहोत आणि आम्हाला जी काही जबाबदारी दिली जाईल, ती आम्ही पार पाडू," असं कुंवर विजय प्रताप सिंह यांनी भाजपात सामील होताना म्हटलं आहे.
कोण आहेत हरमीत सिंग पठाणमाजरा? : हरमीत सिंग पठाणमाजरा हे पतियाळा येथील सनौर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत, हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांनी शिरोमणी अकाली दलाचे उमेदवार हरेंद्र पाल सिंग चंदुमाजरा यांचा 49,122 मतांच्या फरकानं पराभव केला होता. पतियाळा आणि आसपासच्या परिसरात हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांचा मोठा प्रभाव आहे. सनौर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांची तळागाळातील मजबूत पकड असल्याचं म्हटलं जातं.
हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांची राजकीय कारकीर्द वादांनी भरलेली आहे. 1994 मध्ये अकाली दलातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करणारे हरमीत सिंग पठाणमाजरा हे काँग्रेस आणि पंजाब एकता पार्टीसह अनेक पक्षांशी संबंधित राहिले आहेत. ते 2020 मध्ये आपमध्ये सामील झाले. विशेष म्हणजे, पंजाबमधील पूर व्यवस्थापनासंदर्भात आप सरकार आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीका केल्यामुळं आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा चर्चेत आहेत. यापूर्वी, झिराकपूर येथील एका महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे त्यांच्यावर बलात्कार, फसवणूक आणि गुन्हेगारी धमकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
चेतन सिंग जौरमाजरा यांचा राजकीय प्रवास : चेतन सिंग जौरामजरा हे आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि समाना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी 2022 ची निवडणूक 39,713 मतं मिळवून जिंकली होती. चेतन सिंग जौरमाजरा हे मान सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीही होते. मंत्री म्हणून त्यांनी अनेक खाती सांभाळली. त्यांनी 8 जानेवारी 2023 ते 23 सप्टेंबर 2024 या काळात मंत्रिमंडळात काम केलं होतं. या काळात त्यांनी जलसंपदा, खाणकाम आणि भूविज्ञान, फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया, आणि माहिती व जनसंपर्क ही खाती सांभाळली होती.
आपकडून 40 उमेदवारांची यादी जाहीर : आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी आपकडून तयारी सुरू आहे. गेल्या शनिवारी आम आदमी पक्षानं 2027 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये 40 उमेदवारांची नावं घोषित करण्यात आली आहेत. या यादीत कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि पक्षाचे पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेदरम्यान उमेदवारांची नावं जाहीर केली.
हेही वाचा :
- 'अर्णब'नंतर आता 'मुरासू' चक्रीवादळाचे संकट; आज रात्री विध्वंस घडवण्याची शक्यता, IMDचा इशारा
- रस्तेकाम सुरू असताना विजेचा धक्का लागून 8 कामगारांचा मृत्यू; सुरक्षा उपायांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित
- "जर तुम्हाला पंतप्रधान व्हायचं असेल, तर आयुष्यभर...", अमित शाहांचा राहुल गांधींवर निशाणा
Conclusion: