Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

श्रीनगरमधील नौगाम पोलीस ठाण्यात स्फोट, 9 जणांचा मृत्यू

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अलिकडच्या "व्हाईट कॉलर" दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणासंदर्भात जप्त केलेल्या स्फोटकांच्या मोठ्या साठ्यातून अधिकारी नमुने घेत असताना हा स्फोट झालाय.

Blast at Nowgam police station in Srinagar
श्रीनगरमधील नौगाम पोलीस ठाण्यात स्फोट (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर (जम्मू आणि काश्मीर): दिल्लीतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा जम्मू आणि काश्मीरमधल्या दक्षिण श्रीनगरमधील नौगाम पोलीस ठाण्यात मोठा स्फोट झालाय. हा स्फोट इतका भयंकर होता की, त्याच्या आवाजानं संपूर्ण परिसर हादरून गेला. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्फोटामुळे पोलीस ठाण्याचा एक भाग कोसळला आणि घटनास्थळी असलेल्या अनेक वाहनांचेही नुकसान झाले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अलिकडच्या "व्हाईट कॉलर" दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणासंदर्भात जप्त केलेल्या स्फोटकांच्या मोठ्या साठ्यातून अधिकारी नमुने घेत असताना हा स्फोट झालाय.

नौगाम पोलीस ठाण्याजवळ झालेल्या स्फोटाबद्दल निवेदन जारी : जम्मू आणि काश्मीरचे पोलीस महासंचालक नलिन प्रभात यांनी नौगाम पोलीस ठाण्याजवळ झालेल्या स्फोटाबद्दल निवेदन जारी केलंय. त्यांनी सांगितले की, नौगाम पोलीस ठाण्याच्या एफआयआर क्रमांक 162/2025 च्या तपासादरम्यान 9 आणि 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी फरिदाबाद येथून मोठ्या प्रमाणात स्फोटके, रसायने जप्त करण्यात आले. इतर जप्तींप्रमाणेच या जप्तीतून ताब्यात घेतलेली स्फोटके नौगाम पोलीस ठाण्याच्या मोकळ्या जागेत सुरक्षितपणे नेण्यात आलंय. जप्तीतील नमुने पुढील फॉरेन्सिक आणि रासायनिक तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार होते. गेल्या दोन दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांचा साठा जप्त करण्याची प्रक्रिया एफएसएल टीमकडून सुरू होती.

स्फोटात नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागला : जप्तीच्या अस्थिर आणि संवेदनशील स्वरूपामुळे एफएसएल टीमकडून नमुने घेण्याची प्रक्रिया आणि हाताळणी अत्यंत काळजीपूर्वक केली जात होती. दुर्दैवाने या काळात काल रात्री 11.20 वाजताच्या सुमारास अपघाती स्फोट झालाय. या घटनेच्या कारणाबद्दल अधिक अंदाज लावणे अनावश्यक आहे. या घटनेत नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. एसआयएचा एक कर्मचारी, एफएसएल टीमचे तीन कर्मचारी, दोन छायाचित्रकार, दंडाधिकारी टीममधील दोन महसूल अधिकारी आणि टीमशी संबंधित एक शिंपी जखमी झाले. याशिवाय 27 पोलीस, दोन महसूल अधिकारी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील तीन नागरिक जखमी झाले आणि त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेत. पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले आणि आजूबाजूच्या इमारतींनाही याचा फटका बसला. नुकसान किती झाले याचा शोध घेतला जात आहे. या दुर्दैवी घटनेचे कारण तपासले जात आहे. या दुःखाच्या वेळी जम्मू आणि काश्मीर पोलीस मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत उभे आहेत.

नौगाम पोलीस ठाण्यात 14 नोव्हेंबरला रात्री 11:20 वाजता मोठा स्फोट : गृह मंत्रालयानेही पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर भाष्य केले. गृह मंत्रालयाच्या जम्मू आणि काश्मीर विभागातील संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे यांनी सांगितले की, एका दुर्दैवी अपघातात जम्मू आणि काश्मीरमधील नौगाम पोलीस ठाण्यात 14 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11:20 वाजता मोठा स्फोट झाला. नौगाम पोलिसांनी दहशतवादी मॉड्यूलचं एक प्रकरण तडीस लावलं होतं. एफआयआर 162/2025 च्या तपासादरम्यान स्फोटके आणि रसायनांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेले साहित्य पोलीस ठाण्याच्या एका मोकळ्या जागेत सुरक्षितपणे साठवण्यात आले होते. तपासात सहभागी असलेल्या सर्व एजन्सी एकत्रितपणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने काम करीत आहेत.

पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे मोठे नुकसान : मानक आणि स्थापित प्रक्रियेचा भाग म्हणून जप्त केलेल्या रसायने आणि स्फोटकांचे नमुने पुढील फॉरेन्सिक आणि रासायनिक तपासणीसाठी पाठवले जात होते. मोठ्या प्रमाणात जप्ती झाल्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून वरील मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करून ही प्रक्रिया सतत सुरू होती. काही पोलीस, दोन महसूल अधिकारी आणि तीन नागरिक मृत्युमुखी पडलेत आणि तीन नागरिक जखमी झालेत. जखमींना ताबडतोब वैद्यकीय मदतीसाठी दाखल करण्यात आले. पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले. घटनेचे कारण तपासाधीन आहे; कारणाबद्दल अधिक अंदाज लावण्याची आवश्यकता नाही. सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी एकजुटीने उभी असल्याचं गृह मंत्रालयानं सांगितलंय.

29 जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त : शुक्रवारी रात्री सुमारे 11:22 वाजता स्फोट झाला. नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळालीय. 29 जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. अहवालांवरून असे दिसून येते की, अनेक जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. स्फोटानंतर आग आणि धुराचे लोट पसरलेले दिसत आहेत. मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. नौगाम पोलीस ठाण्यात स्फोटके ठेवण्यात आली होती आणि त्यात स्फोट झाला होता, असे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. जीवितहानी होण्याची भीती आहे.

मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता : घटनास्थळी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, फॉरेन्सिक पथके पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहेत आणि तपासणी करीत आहेत. पोलिसांनी कोणत्याही दहशतवाद्यांचा सहभाग नाकारला असून, हा अपघाती स्फोट असल्याचे म्हटले आहे. पोलीस ठाणे एका निवासी वसाहतीत आहे आणि सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या सुरुवातीच्या व्हिडीओंमध्ये कर्मचारी आग विझवताना दिसत आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, घटनेनंतर अग्निशमन दल, आपत्कालीन पथके आणि रुग्णवाहिका लगेचच घटनास्थळी पोहोचल्या. पोलीस आणि सुरक्षा दलही घटनास्थळी पोहोचले. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

JAMMU KASHMIR
NOWGAM POLICE STATION BLAST
नौगाम पोलीस ठाण्यात स्फोट
NOWGAM POLICE STATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.