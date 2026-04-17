भाजप नेते योगीश गौडा हत्या प्रकरण : माजी मंत्री विनय कुलकर्णींसह 15 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा
बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयानं माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांच्यासह अन्य 15 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : April 17, 2026 at 5:54 PM IST
Updated : April 17, 2026 at 6:03 PM IST
बंगळुरू : राज्यातील राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या धारवाड भाजपा जिल्हा परिषद सदस्य योगीश गौडा यांच्या हत्येप्रकरणी, लोकप्रतिनिधींसाठीच्या विशेष न्यायालयानं शुक्रवारी (17 एप्रिल) कर्नाटकचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांच्यासह अन्य 15 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तर या प्रकरणातील शेवटचा आरोपी असलेल्या पोलीस अधिकारी चन्नकेशव टिंगरिकेर यांना 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
हत्येच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा होणारे कर्नाटकातील पहिले आमदार : विशेष न्यायालयानं बुधवारी (16 एप्रिल) या खटल्यातील सर्व 17 आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजेच शुक्रवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यामुळं विनय कुलकर्णी यांची आमदारकी संपुष्टात आली आहे. 'लोकप्रतिनिधी कायद्या'च्या कलम 8 नुसार, ज्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशा गुन्ह्यात दोषी ठरल्यानंतर विद्यमान खासदार, आमदार आणि विधान परिषद सदस्य आपोआप अपात्र ठरतात. दरम्यान, हत्येच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा होणारे कर्नाटकातील पहिले आमदार म्हणून विनय कुलकर्णी यांच्या नावावर शिक्काही उमटला आहे.
पोलीस अधिकारी चन्नकेशव टिंगरिकेर यांना 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा : या खटल्यात दोषी ठरलेले पोलीस निरीक्षक चेन्नकेशव टिंगरिकेर यांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पुराव्यांशी छेडछाड करून हल्लेखोरांना मदत केल्याचा आरोप चेन्नकेशव टिंगरिकेर यांच्यावर होता. या खटल्यातील मुख्य आरोपी (आरोपी क्रमांक 1) बसवराज मुत्तगी, जो नंतर माफीचा साक्षीदार बनला, त्याच्यावर 16 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंडाची रक्कम योगीश गौडा यांच्या कुटुंबीयांना देण्याचे आदेश न्यायालयानं त्याला दिले आहेत.
योगीश गौडा यांची धारदार शस्त्रांनी वार करून हत्या : दरम्यान, 15 जून 2016 ला सकाळी धारवाड येथील आपल्या व्यायामशाळेत योगीश गौडा यांची धारदार शस्त्रांनी वार करून हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात विनय कुलकर्णी हे मंत्री होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या स्थानिक पोलिसांनी जमिनीच्या वादातून योगीश गौडा यांची हत्या केल्याची कबुली दिल्यानंतर सुरुवातीला सहा जणांना अटक केली होती. मात्र, त्यावेळी एफआयआरमध्ये विनय कुलकर्णी यांचं नाव नव्हतं. यानंतर जनमताचा दबाव आणि भाजपाच्या मागणीनंतर, राज्य सरकारनं सप्टेंबर 2019 मध्ये या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला. त्यानंतर विनय कुलकर्णी यांचं नाव समाविष्ट करून एक नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यामुळं नोव्हेंबर 2020 मध्ये विनय कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली.
या खटल्यात एकूण 21 आरोपी होते : ऑगस्ट 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं विनय कुलकर्णी यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, ज्या धारवाड जिल्ह्यामध्ये त्यांचा विधानसभा मतदारसंघ (धारवाड) येतो, त्या जिल्ह्याला भेट देण्यास मनाई करणारी एक अट या जामिनासोबत घालण्यात आली होती. त्यामुळं बेळगावी जिल्ह्यातील कित्तूर इथं वास्तव्य करून आपल्या निवडणूक प्रचाराचे नियोजन करत विनय कुलकर्णी हे 2023 मध्ये विधानसभेवर निवडून आले. दरम्यान, तपासादरम्यान या खटल्यानं अनेक वळणं घेतली. ज्यामध्ये दोन मुख्य आरोपी सरकारी साक्षीदार बनले, तर विनय कुलकर्णी यांच्यावर साक्षीदारांना प्रभावित करणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे आणि त्यांना धमकावणे असे आरोप ठेवण्यात आले. जून 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचा जामीन अर्ज रद्द केला. त्यानंतर या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्यांदा जामीन मिळाला. तर या खटल्यात एकूण 21 आरोपी होते. त्यापैकी दोघांनी माफीचे साक्षीदार होणं स्वीकारलं, तर दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
