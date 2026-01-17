ETV Bharat / bharat

बीएमसी निवडणुकीत भाजपाचा ऐतिहासिक विजय अभिमानास्पद : मालदामध्ये 'स्लिपर वंदे भारत'ला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर मोदींचे प्रतिपादन

महाराष्ट्रची राजधानी आणि जगातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक बीएमसी निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजपाने विजय मिळवला आहे. ही अभिमानास्पद बाब असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
Published : January 17, 2026 at 3:52 PM IST

मालदा (पश्चिम बंगाल) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा शुभारंभ केला. यामुळे भारतातील लांब पल्ल्याच्या प्रवासात क्रांती घडेल आणि देशभरातील प्रवाशांसाठी प्रवास "अधिक आरामदायक, शानदार आणि अविस्मरणीय" होईल असं ते यावेळी म्हणाले. येथे भारताच्या पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी राज्यातील विकासाच्या गतीवर प्रकाश टाकला.

पंतप्रधान मोदी यावेळी बोलताना म्हणाले, "भाजपाने देशात सुशासन आणि विकासाचं एक नवीन मॉडेल विकसित केलं आहे. आज संपूर्ण भारतातील जनता याचा मनापासून स्वीकार करत आहे." तसंच, "महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल काल जाहीर झाले आणि भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. महाराष्ट्राची राजधानी आणि जगातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबईत, भाजपाने पहिल्यांदाच बीएमसी निवडणुकीत विजय मिळवला." असं सांगताना ही एक मोठी अभिमानास्पद बाब असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वीच भाजपाने केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरममध्ये आपला पहिला महापौर निवडला. हे दर्शवते की, ज्या ठिकाणी एकेकाळी भाजपासाठी निवडणुका जिंकणे अशक्य मानले जात होते, तिथेही आता पक्षाला अभूतपूर्व पाठिंबा मिळत आहे. हे देशातील मतदारांचा, विशेषतः तरुण पिढीचा, भाजपाच्या विकास प्रतिमानावर असलेल्या प्रचंड विश्वासाचं प्रतीक आहे. ज्या भागांमध्ये वर्षानुवर्षे भाजपाबद्दल खोट्या गोष्टी गोष्टी आणि अफवा पसरवल्या गेल्या, तिथेही आता मतदार आम्हाला आशीर्वाद देत आहेत. तुमचा आजचा उत्साह पाहून मला खात्री आहे की, यावेळी बंगालची जनताही भाजपाला दणदणीत विजय मिळवून देईल.

पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, "आज मालदा येथून पश्चिम बंगालच्या प्रगतीला गती देण्याच्या मोहिमेला आणखी वेग आला आहे. काही वेळापूर्वीच पश्चिम बंगालच्या विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन झालं आहे." त्यांनी दळणवळण आणि आर्थिक विकास प्रक्रिया सुधारण्याच्या उद्देशाने नवीन रेल्वे सेवा आणि पायाभूत सुविधांची घोषणा केली. "पश्चिम बंगालला नवीन रेल्वे सेवा पुरवण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे येथील लोकांसाठी प्रवास सोपा होईल आणि व्यापार व व्यवसायही सुलभ होईल. येथे ट्रॅकच्या देखभालीसाठी उभारलेल्या नवीन सुविधांमुळे या प्रदेशातील तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील," असं पंतप्रधान म्हणाले.

भारतीय रेल्वेसाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे असं सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "बंगालच्या पवित्र भूमीतून आज भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेनं आणखी एक मोठं पाऊल उचललं गेलं आहे. आजपासून भारतात वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू होत आहेत." या नवीन सेवेचा परिणाम स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमुळे देशवासीयांचे लांब पल्ल्याचे प्रवास अधिक आरामदायक, शानदार आणि अविस्मरणीय होतील." येत्या काळात ही आधुनिक ट्रेन संपूर्ण देशभरात विस्तारली जाईल," असं ते म्हणाले. बंगालला आणखी चार नवीन गाड्या मिळाल्याची माहिती देत ​​पंतप्रधानांनी जनतेचं अभिनंदन केलं.

