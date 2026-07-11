नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना 30 कोटींची ऑफर; भाजपाचा सरकार पाडण्याचा कट- मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपावर 'नॅशनल कॉन्फरन्स'मध्ये फूट पाडून आपलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.
Published : July 11, 2026 at 3:48 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आज शनिवारी (11 जुलै) भाजपावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटलं की, त्यांचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये (NC) फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. भाजपा आपल्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या आमदारांना पैसे आणि पदे देऊ करून त्यांना आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला नेमकं काय म्हणाले? : आपल्या आजी अकबर जहाँ यांच्या 26 व्या स्मृतिदिनानिमित्त हजरतबल येथे आयोजित कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं की, नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी आरोप केला की, जेव्हा पैसा आणि मंत्रिपदांचे आमिष कुचकामी ठरलं, तेव्हा आता आमदारांना राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याबाबत आश्वासनं दिली जात आहेत. जम्मू भागातील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका आमदारानं आपल्याला सांगितलं की, पक्ष बदलण्याच्या बदल्यात त्यांना 20 ते 30 कोटी रुपये, मंत्रिपद आणि राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचं आमिष दाखवण्यात आलं होतं, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
'जम्मू-काश्मीरमध्ये चोरट्या मार्गानं सत्ता मिळवता येत नाही' : ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं की, नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करणार नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःची विक्री करणार नाहीत. ते म्हणाले की, पक्षाचे नेते जनता आणि ईश्वर यांच्याप्रती उत्तरदायी आहेत. भाजपावर निशाणा साधत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, जम्मू-काश्मीरमध्ये चोरट्या मार्गानं सत्ता मिळवता येत नाही. जनतेनं ज्यांना जी भूमिका दिली आहे, त्यातच सर्वांनी समाधानी राहिलं पाहिजे आणि सत्तेतील बदल केवळ लोकशाही मार्गानंच शक्य आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
हेही वाचा