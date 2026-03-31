आसाम विधानसभा निवडणूक 2026 साठी भाजपाचा जाहीरनामा प्रकाशित
सीतारामन यांनी सांगितले की, हा जाहीरनामा राज्यात गेल्या एका दशकात झालेल्या परिवर्तनावर आधारित आहे, अशी कामगिरी 60 वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्षाला साध्य करता आली नाही.
Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST
गुवाहाटी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी आसाम विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपाचा जाहीरनामा प्रकाशित केलाय. यामध्ये त्यांनी आसामच्या मूळ रहिवाशांची जमीन, वारसा आणि प्रतिष्ठा यांचे संरक्षण करण्याची ग्वाही दिली, तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिलंय. भाजपाच्या या 'संकल्प पत्रा'मध्ये (वचननाम्यामध्ये) 31 आश्वासनांचा समावेश आहे; यामध्ये बांगलादेशी 'मिया' लोकांनी बळकावलेली जमीन परत मिळवणे, समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणे, तसेच राज्याचा विकास आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करणे या बाबींचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी नमूद केले की, हा जाहीरनामा "राज्यात गेल्या एका दशकात झालेल्या परिवर्तनावर" आधारित आहे, अशी कामगिरी जी 60 वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्षाला साध्य करता आली नाही.
दीर्घकालीन विकासाकडे कोणतेही लक्ष नाही : सीतारामन यांनी आरोप केला की, "काँग्रेसचे ईशान्य भारताच्या (North East) दीर्घकालीन विकासाकडे कोणतेही लक्ष नव्हते; कारण त्यांचे राजकारण नेमक्या याच गोष्टीवर अवलंबून असते." भाजपाच्या कार्यकाळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकास झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय. त्यांनी पुढे सांगितले की, "आसाममधील अनेक तरुण व्यावसायिक आपली जागतिक स्तरावरील कारकीर्द सोडून आसाममध्ये परत येत आहेत. हे ते कोणत्याही सक्तीमुळे करत नसून, येथे उपलब्ध असलेल्या संधींमुळे करीत आहेत."
भाजपाने AFSPA कायदा मागे घेतला : भाजपाने "आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित केलीय," असे त्यांनी नमूद केले आणि विकास केवळ तेव्हाच शक्य असतो, जेव्हा राज्यात स्थिरता असते, यावर त्यांनी भर दिला. त्या पुढे म्हणाल्या, "काँग्रेसच्या धोरणांमुळे आसामला 32 वर्षे 'AFSPA' (सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा) च्या सावटाखाली राहावे लागले होते; मात्र, भाजपाने हा कायदा राज्याच्या बहुतांश भागांतून मागे घेतला जाणे सुनिश्चित केले."
अवघ्या चार वर्षांत यात 54 टक्क्यांची वाढ : मंत्री सीतारामन यांनी सांगितले, "2015-16 मध्ये आसामचे GSDP (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) 2.24 लाख कोटी रुपये इतके होते, तर आज 2025-26 मध्ये ते 7.41 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलंय. 2020-21 मध्ये दरडोई उत्पन्न 1.03 लाख रुपये होते, तर 2024-25 मध्ये ते 1.59 लाख रुपयांवर पोहोचलंय. म्हणजेच अवघ्या चार वर्षांत यात 54 टक्क्यांची वाढ झालीय." या प्रसंगी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि पवित्र मार्गेरिटा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि पक्षाचे इतर ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. राज्यातील 126 विधानसभा जागांसाठी 9 एप्रिल रोजी निवडणुका घेतल्या जातील आणि 4 मे रोजी मतांची मोजणी होईल.