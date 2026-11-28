भाजपा भारताला हुकूमशाहीच्या खाईत लोटत आहे; राहुल गांधी यांचा आरोप, शरद पवारांच्याबद्दल स्पष्ट केली भूमिका
अदानी, मोदी, शाह गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे चोर आहेत, त्यांचा हस्तक ज्ञानेश कुमार यांच्यासह हे सर्वजण या देशाला लुटण्याचं काम सुरू ठेवू इच्छितात, असं राहुल गांधी म्हणाले.
By PTI
Published : November 28, 2026 at 7:19 PM IST
नवी दिल्ली - भाजपा भारताला "हुकूमशाही"कडे ढकलत असल्याचा आरोप करत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं की, सरकारच्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात लोकसभेसाठी प्रस्तावित 850 जागांचा आकडा म्हणजे "भारतीय लोकशाहीची हत्या" आहे. त्यांनी असंही म्हटलं की, यामागचा उद्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांना भारताचा निवडणूक नकाशा पुन्हा आखण्यासाठी एक "कोरा कागद" (ब्लँक कॅनव्हास) उपलब्ध करून देणे हा आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, ही विधेयके आणणे हा भाजपाचा देशाचा पाया बदलण्याचा एक नवीन मार्ग आहे. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी बोलत होते.
शरद पवार यांच्याविषयी मांडली भूमिका - “भारतीय जनता पार्टी पक्षाला आम्ही मतचोरीवरुन घेरलं, त्यानंतर त्यांनी आता डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून निवडणुका चोरण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. देशातील 80 टक्के लोकांचा विश्वास आहे की भाजपा मतं आणि निवडणुका चोरते. त्यामुळेच या विधेयकाला आमचा विरोध आहे. मात्र शरद पवार यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तरी त्यांचं इंडिया आघाडीमधील स्थान बदलणार नाही. त्यांचं इंडिया आघाडीतील स्थान कायम राहणार आहे,” असं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
#WATCH | Delhi: Responding to a question on whether NCP (SP) chief Sharad Pawar's position in the INDIA bloc would change if his party supports the delimitation bill, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "In the INDIA bloc, their position is what their position is. Their position is not going to change in the INDIA bloc if they support the bill."— ANI (@ANI) November 28, 2026
याबरोबरच इतर मुद्यांबाबतही राहुल गांधी यांनी मत मांडलं, "850 जागाच का? याचं उत्तर आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये दडलेलं आहे. जर त्यांच्याकडे खेळण्यासाठी 850 जागा असतील, तर ते स्वतःच्या सोयीनुसार नकाशा पुन्हा आखू शकतात, त्यांच्या विरोधात असलेल्या समुदायांचे प्रतिनिधित्व कमकुवत करू शकतात आणि विशिष्ट विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करू शकतात," असं गांधी यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, या कल्पनेमुळे एकही मत पडण्यापूर्वीच भाजपाला मोठा फायदा मिळेल. "जनरेशन झेड (Gen Z), कृपया लक्षात ठेवा, 850 हा आकडा भारतीय लोकशाहीच्या हत्येचं प्रतीक आहे. मोदी, शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांना भारताचा निवडणूक नकाशा पुन्हा आखण्यासाठी एक कोरा कागद देणे, हाच यामागचा उद्देश आहे," असं गांधी म्हणाले. त्यांनी आरोप केला की, "अदानी, मोदी, शाह हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे चोर आहेत आणि त्यांचा हस्तक ज्ञानेश कुमार यांच्यासह हे सर्वजण या देशाला लुटण्याचं काम सुरू ठेवू इच्छितात."
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Mark my words, one day or another they are going to lose. Modi ji does not understand that there is such a massive undercurrent: do whatever you want, rig elections, carry out delimitation, make it 850; it is not going to stop." "My experience, what I have seen, is that Gen Z is not afraid; they have genuine patriotic feelings, and they do not fear. When I see that Gen Z is not afraid, that they are standing up, standing in front of Modi and Shah, taking two or three lathi blows, it makes me very happy to see that there are fearless Gen Z and fearless people in this country. It is a matter of shame that many people have become cowardly..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
त्यांनी सांगितलं की, मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) ठरवण्याचं काम ज्ञानेश कुमार करतील. त्यांच्यासोबत मोदी आणि शाह यांनी निवडलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीश असतील, तर पुनर्रचना आयोगाचा तिसरा सदस्यही ज्ञानेश कुमार यांच्याद्वारेच निवडला जाईल. 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोन तास चाललेल्या बैठकीनंतर गांधी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.