मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर भाजपा संपूर्ण देशात करणार निदर्शने
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उमटलेत. निदर्शनांतून असा स्पष्ट संदेश जाईल की अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.
Published : October 26, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:10 AM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवंगत पित्याबद्दल काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं भाजपा आक्रमक झाली आहे. भाजपानं काँग्रेस अध्यक्षाच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल संपूर्ण देशात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
बिहारमधील पाटणा येथे श्री कृष्ण सिंह यांच्या १३९ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मल्लिकार्जुन खर्गे भाषण करत असताना पस्थित असलेल्या एका व्यक्तीनं म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठेही जाणार नाहीत.” यावर प्रतिक्रिया देताना खर्गे म्हणाले, “मोदी का बाप भी जाएगा.” या विधानावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मल्लिकार्जून खर्गे यांनी माफी मागावी, अशी भाजपानं मागणी केली आहे. मात्र, काँग्रेसनं विधानात कोणताही अपमान होत नाही, असे सांगत माफीची मागणी फेटाळली आहे. खर्गे यांना काँग्रेसच्या सर्वोच्च पदावरून हटवण्याची भाजपानं मागणीही केली आहे.
भाजपा सोमवारी देशभरातील राज्यांच्या मुख्य कार्यालयात काँग्रेसच्या विरोधात निदर्शने करणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केलेल्या वक्तव्याविरोधात निदर्शने करण्यात येणार असल्याचं भाजपानं म्हटलं आहे. हे खूप अपमानास्पद आणि पंतप्रधानांच्या कुटुंबाच्या अब्रूवर हल्ला असल्याचं भाजपानं म्हटलं आहे. भाजपा नेत्याच्या दाव्यानुसार काँग्रेस अध्यक्षांनी राजकीय वक्तव्य करताना सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. सरकारी धोरणावर टीका करण्याऐवजी वैयक्तीक हल्ला होता. राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबावर हल्ला करणं विशेषत: ते नेते जिवंत नसताना असे हल्ले होणे, हे सार्वजनिक चर्चांमधील खालचा स्तर दाखवितात.
अमित शाह यांची काँग्रेसवर टीका- केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत म्हटले, “काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पाटणा येथे मोदीजींच्या पित्याबद्दल अत्यंत असभ्य टिप्पणी करून सभ्यतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. काँग्रेस पक्षानं मोदीजी किंवा त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कधी त्यांनी त्यांच्या आदरणीय मातेचा अपमान केला. कधी त्यांना ‘मौत का सौदागर’ (मृत्यूचा व्यापारी) म्हटलं. तर कधी त्यांच्या गरिबीची थट्टा करत त्यांना ‘चायवाला’ असे म्हटलं आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष दररोज असभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडत आहेत.” गेल्या 12 वर्षांत वारंवार झालेल्या निवडणुकीतील पराभवांमुळे काँग्रेसमध्ये हताशपणा आणि नैराश्य निर्माण झालं आहे, असेही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.