भाजपा खासदार आणि अभिनेता रवी किशन यांना ठार मारण्याची धमकी: पोलिसांनी केला मोठा खुलासा
भाजपाचे खासदार तथा अभिनेता रवी किशन यांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकी मिळाल्यानंतर खासदार रवी किशन यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
Published : November 2, 2025 at 5:06 PM IST
लखनऊ : भाजपा खासदार आणि चित्रपट अभिनेते रवी किशन यांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ही धमकी त्यांना बिहारमधून देण्यात आल्याची प्राथमिक पोलिसांनी दिली होती. मात्र ही धमकी बिहारमधील आरा जिल्ह्यातून नव्हे, तर पंजाबमधील जालंधर इथून मिळाली आहे. धमकी देणारा व्यक्ती आरा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यानं जालंधर इथून फोन करून रवी किशन यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. पोलीस तपासात त्याचा मोबाईल फोन जालंधर इथला असल्याचं आढळलं. उत्तर प्रदेश आणि बिहार पोलीस आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.
खासदार रवी किशन यांना ठार मारण्याची धमकी : याबाबत शहर पोलीस अधीक्षक अभिनव त्यागी यांनी सांगितलं की, धमकीनंतर खासदार रवी किशन यांच्या आणि त्यांच्या निवासस्थानाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. गोरखपूर आणि भोजपूर, बिहार इथले पोलीस त्यांच्या संपर्कात आहेत. आरोपी अजय यादवनं खासदार रवी किशन यांचे वैयक्तिक सचिव शिवम द्विवेदी यांना फोन करून धमकी दिली. तेव्हा त्यांनी स्वतःची ओळख बिहारमधील आरा जिल्ह्यातील जावनिया गावातील रहिवासी म्हणून करून दिली.
रवी किशन पोहोचले गोरखपूरमध्ये: खासदार रवी किशन हे शनिवारी गोरखपूरमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना आरोपींना लवकरच अटक करण्याचं आश्वासन दिलं. याबाबत बोलताना खासदार रवी किशन म्हणाले की, पोलीस या प्रकरणात वेगानं तपास करत आहेत. अशा धमक्यांना मी कधीच घाबरत नाहीत," असं रवी किशन यांनी यावेळी सांगितलं. "बिहारमध्ये हारत असलेल्यांकडून या धमक्या मिळत आहेत. या धमक्यांना मी घाबरणार नाही. मी बिहारमध्ये प्रचार करेन आणि मला काहीही होणार नाही. जेकर नाथ भोलेनाथ ऊ अनाथ कैसे होई. . हर हर महादेव," अशा महादेवांच्या ओळी गात त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. "संपूर्ण देश पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आहे. अशा धमक्या देणाऱ्या सर्वांना पकडले जाईल. उत्तर प्रदेशातही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. अशा लोकांना सोडले जाणार नाही. २० वर्षे बिहारमध्ये जंगल राज स्थापित करणारेच असे कट रचू शकतात.
आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल : भाजपा खासदार रवी किशनला यांना शुक्रवारी अजय कुमार यादव नावाच्या तरुणानं ठार मारण्याची धमकी दिली. रवी किशन यांच्या स्वीय सचिवाच्या तक्रारीवरून रामगड ताल पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धमकीनंतर रवी किशन यांनी त्यांच्या सोशल माध्यमांवर याबाबतची माहिती दिली. "आपण या धमक्यांना घाबरणार नाही, काहीही किंमत मोजावी लागली तरी झुकणार नाही. मी माझ्या मार्गावर दृढ असून कायम राहील," असं त्यांनी नमूद केलं आहे.
हेही वाचा :
- भाजपा खासदार, अभिनेते रवी किशन अडचणीत; मुंबईतील महिलेचे गंभीर आरोप, लग्न होऊन एक मुलगी असल्याचा दावा - Woman Allegation On Ravi Kishan
- 'मामला लीगल है' फेम अभिनेता रवी किशनची डीएनए चाचणी करा, कथित मुलीची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका - Mumbai high court News
- VIDEO : खुर्चीवरून खाली पडले भाजपा खासदार रवी किशन