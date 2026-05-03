राघव चड्ढा पंजाबमधील मान सरकारबद्दल राष्ट्रपतींकडे तक्रार करणार, भेटीची वेळ ठरली!

राष्ट्रपती कार्यालयानं राघव चड्ढा यांच्या विनंतीची दखल घेतली असून त्यांना भेटीची वेळ दिली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 7:54 PM IST

चंदीगड : नुकतेच आम आदमी पक्ष (आप) सोडून भारतीय जनता पार्टीमध्ये (भाजपा) सामील झालेल्या राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी आता पंजाबमधील भगवंत मान सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंजाबमध्ये सरकारी यंत्रणेचा कथित गैरवापर आणि विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्याच्या गंभीर आरोपांसंदर्भात राघव चड्ढा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ ठरली : सूत्रांनुसार, राष्ट्रपती कार्यालयानं राघव चड्ढा यांच्या विनंतीची दखल घेतली असून त्यांना भेटीची वेळ दिली आहे. त्यानुसार, पंजाबमधील सद्य प्रशासकीय परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी राघव चड्ढा हे 5 मे रोजी सकाळी 10:40 वाजता इतर तीन खासदारांसह राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटतील.

सात खासदारांचा भाजपामध्ये प्रवेश : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांनी आम आदमी पक्षातून (आप) बाहेर पडून राज्यसभेत स्वतंत्र गट स्थापन करत भाजपामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनाही राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांच्या गटाच्या भाजपामधील विलिनीकरणाला मान्यता दिली आहे. राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाती मालीवाल आणि राजिंदर गुप्ता या सात खासदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे, पक्ष सोडणाऱ्या या सात खासदारांपैकी सहा खासदार पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आले होते.

कोण आहेत राघव चड्ढा? : राघव चड्ढा हे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या खूप जवळचे मानले जात होते, कारण ते आंदोलनाच्या काळापासून घनिष्ठ मित्र होते. राघव चड्ढा यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात आपमधून केली होती. 2015 मध्ये, त्यांची पक्षाचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक दक्षिण दिल्लीतून लढवली, पण त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. 2020 मध्ये, त्यांनी राजेंद्र नगरमधून दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली होती. यानंतर, त्यांची आपचे पंजाब प्रभारी म्हणून नियुक्ती झाली. 21 मार्च 2022 रोजी पक्षानं त्यांना राज्यसभेवर पाठवले होतं. राघव चड्ढा हे पंजाबमधून राज्यसभेचे सर्वात तरुण सदस्य होते.

संपादकांची शिफारस

