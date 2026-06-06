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महिलेच्या हत्येप्रकरणी भाजपा आमदार राजू सिंह दोषी, 9 जूनला शिक्षेची सुनावणी

न्यायालयानं राजू सिंह यांच्या शिक्षेवरील सुनावणी 9 जून रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

Bihar BJP MLA Raju Singh convicted of culpable homicide not amounting to murder in firing case
महिलेच्या हत्येप्रकरणी भाजपा आमदार राजू सिंह दोषी, 9 जूनला शिक्षेची सुनावणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 6:18 PM IST

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नवी दिल्ली : एका महिलेच्या हत्येप्रकरणी बिहारमधील भाजपा आमदार राजू सिंह यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं शनिवारी दोषी ठरवलं आहे. तर राजू सिंह यांच्या पत्नी रेणू सिंह, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. तसंच न्यायालयानं राजू सिंह यांच्या शिक्षेवरील सुनावणी 9 जून रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, 31 डिसेंबर 2018 रोजी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात आलेल्या पार्टीदरम्यान झालेल्या गोळीबारात या प्रकरणातील महिलेचा मृत्यू झाला होता.

कलम 30 अन्वये दोषी : विशेष न्यायाधीश विशाल गोगानं यांनी राजू सिंह यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (कलम 2) आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम 30 अन्वये दोषी ठरवले. दरम्यान, न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्व आरोपींविरुद्ध 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी आरोप निश्चित केले होते. न्यायालयानं राजू सिंह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (कलम 2) आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम 30 अन्वये आरोप ठेवले, तर राजू सिंह यांची पत्नी रेणू, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांच्यावर पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

गोळीबारात महिलेचा मृत्यू : दरम्यान, 31 डिसेंबर 2018 रोजी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मंडी गावातील आंबेडकर कॉलनीतील रोझ फार्ममध्ये झालेल्या गोळीबारात अर्चना गुप्ता नावाच्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. तक्रारदार विकास गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पत्नी अर्चना गुप्ता हिनं राजू सिंह यांना मिठी मारली. त्यानंतर ते तिच्यासोबत नाचण्यासाठी डीजेकडे गेले. याचदरम्यान, विकास गुप्ता यांनी राजू सिंह यांचे सुरक्षा रक्षक आणि इतर काही लोकांना हवेत गोळीबार करताना पाहिले. त्यानंतर 5 मिनिटांनी राजू सिंह यांनी पुन्हा गोळीबार केला आणि त्यानंतर विकास गुप्ता यांनी बघितलं की, त्यांची पत्नी अर्चना गुप्ता ही रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळली. त्यानंतर त्यांनी तातडीनं आपल्या पत्नीला इनोव्हा कारमधून फोर्टिस रुग्णालयात दाखलं केलं. मात्र, या घटनेत तिचा मृत्यू झाला.

2019 मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं : अर्चना गुप्ता हिच्या मृत्यू प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 28 सप्टेंबर 2019 रोजी आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यानंतर न्यायालयानं 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. अखेर याप्रकरणी आज राजू सिंह यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं दोषी ठरवलं. तर राजू सिंह यांच्या पत्नी रेणू सिंह, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. दरम्यान, राजू सिंह हे 2005 मध्ये लोक जनशक्ती पक्षाच्या तिकिटावर बिहारमधील साहिबगंजमधून पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले होते.

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नवी दिल्ली
भाजपा आमदार राजू सिंह
महिलेच्या हत्येप्रकरणी दोषी
9 जूनला शिक्षेची सुनावणी
BJP MLA RAJU SINGH

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