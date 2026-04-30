ETV Bharat / bharat

गाडीचा धक्का लागल्यानं भाजपा माजी आमदाराच्या भाच्याला रस्त्यावर घातल्या गोळ्या : पोलिसांनी मारेकऱ्याचा केला एन्काऊंटर

गाडीला धक्का लागल्याच्या कारणावरुन झालेल्या वादात माजी आमदाराच्या भाच्याची गोळ्या घालून हत्या केली. या मारेकऱ्याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे.

BJP Leader Nephew Shot Dead Siwan
घटनास्थळ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा : रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाडीला धक्का लागल्याच्या किरकोळ कारणावरुन झालेल्या वादात माजी आमदाराच्या भाच्याला गोळ्या घातल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेत भाजपा माजी आमदाराच्या भाच्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर एकजण गंभीर जखमी झाला. हर्ष कुमार सिंह असं गोळ्या घालून हत्या करण्यात आलेल्या भाजपा माजी आमदाराच्या भाच्याचं नाव आहे. तर छोटू यादव असं पोलिसांनी एन्काऊंटर केलेल्या मारेकऱ्याचं नाव आहे. छोटू यादव याच्या पायाला गोळ्या लागल्या आहेत. ही घटना सिवान जिल्ह्यातील रस्त्यावर बुधंवारी सायंकाळी घडली.

"इतर आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत. त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा अत्यंत गांभीर्यानं तपास केला जात आहे. परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे." अविनाश कुमार, पोलीस ठाणे प्रभारी

भाजपाच्या माजी आमदाराच्या भाच्याची गोळ्या घालून हत्या : चंदन सिंह हे त्यांचा मुलगा हर्ष कुमार सिंह याच्यासोबत एका 'तिलक' समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करत होते. त्यांनी आपली गाडी रस्त्याच्या कडेला उभी केली होती. कुटुंबातील इतर सदस्य येण्याची ते वाट पाहत होते. याच दरम्यान, वेगानं आलेल्या एका गाडीचा त्यांच्या वाहनाला धक्का लागला, त्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये वाद सुरू झाला. हा वाद वेगानं चिघळल्यानं क्षणातच, समोरच्या गटातील व्यक्तींनी अचानक गोळीबार सुरू केला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, दुसऱ्या गाडीतून प्रवास करणाऱ्या हल्लेखोरांनी वादादरम्यान अंदाधुंद गोळीबार केला. हर्ष कुमार सिंह याला शरीरावर अनेक ठिकाणी गोळ्या लागल्या आणि तो रक्तबंबाळ अवस्थेत घटनास्थळीच कोसळला. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. त्याचे वडील, चंदन सिंह यांनाही गोळी लागली असून, त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

पोलिसांनी मुख्य आरोपीचा केला एन्काऊंटर : या प्रकरणाचा वेगानं तपास करत पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच मुख्य आरोपीची ओळख पटवली. आरोपीचं नाव छोटू कुमार यादव असं असून, तो हुसैनीगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'हथौरा' गावाचा रहिवासी आहे. गुरुवारी पहाटे ३:०० वाजताच्या सुमारास पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपीनं पळून जाण्याचा प्रयत्न करत पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल गोळीबारात, छोटू यादवच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या. तो जखमी अवस्थेत जमिनीवर कोसळला. सध्या त्याला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पुढील उपचारांसाठी पोलिसांनी त्याला पाटणा इथं हलवलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, छोटू यादव हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असला, तरी या घटनेत सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींना पकडण्यासाठी सध्या शोधमोहीम सुरू आहे. पोलीस अधीक्षक पूरण कुमार झा, उपविभागीय अधिकारी अजय कुमार आणि शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अविनाश कुमार यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार किंवा अशांतता पसरू नये, यासाठी अतिरिक्त पोलीस कुमक तैनात करण्यात आली आहे. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अविनाश कुमार यांनी सांगितलं की, "पोलीस आता या संपूर्ण प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. 'रोड रेज'च्या या घटनेमागील नेमकं कारण शोधण्यासोबतच, आरोपी छोटू यादव याची कसून चौकशी केली जात आहे. तसेच, मनोज सिंह यांच्या कुटुंबीयांकडूनही माहिती गोळा केली जात आहे. सर्व गुन्हेगारांना लवकरच शिक्षा केली जाईल."

TAGGED:

SIWAN ROAD RAGE
POLICE ENCOUNTER IN SIWAN
आमदाराच्या भाच्याला घातल्या गोळ्या
मारेकऱ्याचा केला एन्काऊंटर
BJP LEADER NEPHEW SHOT DEAD SIWAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.