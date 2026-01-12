'मी मुंबईला येणार आहे, माझे पाय कापून दाखवा'-मुंबईवर वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या अन्नामलाईंचे मनसेला आव्हान

ETV Bharat / bharat

मुंबईवरून वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या भाजपा नेते अन्नामलाई यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना थेट आव्हान दिलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

चेन्नई- मुंबई ही महाराष्ट्राची नाही, असे म्हणून अकलेचे तारे तोडणाऱ्या भाजपा नेता के. अन्नामलाई यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. "मुंबईला येणार असून रोखून दाखवावं", असं अन्नामलाई यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना आव्हान दिलं आहे.

"मी मुंबईला आल्यानंतर माझे पाय कापू, असे त्यांनी लिहिलंय. मी मुंबई येत असून त्यांनी पाय कापण्याचे प्रयत्न करावे", असे आव्हान तामिळनाडू भाजपाचे माजी अध्यक्ष अन्नामलाई यांनी मनसेला दिलं आहे. पुढे ते म्हणाले," आदित्य ठाकरे आणि राज ठाकरे कोण आहेत? तीन ठाकरे सभा घेऊन माझा अपमान करून तेथून धमकी देत आहेत. त्या पातळीपर्यंत पोहोचलो की नाही, हे मला माहित नाही. मी मुंबईला येणार आहे. माझे पाय कापून दाखवा. मी त्यांच्या धमकीमुळे घाबरणार नाही. मी तर माझ्या गावातच राहतोय".

अन्नामलाई यांनी नुकतेच मुंबई हे महाराष्ट्राचे नसून आंतरराष्ट्रीय शहर आहे, असे वक्तव्य केलं होतं. त्यांवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी सभेत अन्नामलाईंचा समाचार घेतला होता. मनसे अध्यक्षांनी अन्नामलाईला रसमलाई म्हणत खिल्ली उडविली होती. अन्नामलाई यांच्या विधानाचा संदर्भ घेत राज ठाकरेंनी म्हटलं, त्यामुळेच शिवसेनचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी "हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी" अशी घोषणा दिली होती. तुमचा येथे काय संबंध आहे".

भाजपाचे नेते अन्नामलाई म्हणाले, "जर मी असे म्हटले की कामराज हे भारतातील महान नेत्यांपैकी एक आहेत, तर याचा अर्थ असा आहे का की ते आता तमिळ नाहीत? जर मी असे म्हटले की मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे. तर याचा अर्थ असा आहे का की महाराष्ट्रातील लोकांनी ते बांधले नाही? हे लोक मूर्ख आहेत."

२० वर्षानंतर मनसे आणि शिवसेना एकत्र- मनसे आणि शिवेसना २० वर्षानंतर प्रथमच एकत्र आल्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधू मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सध्या जोरदार प्रचार करत आहेत. या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं मुंबईत राजकीय वातावरण तापलं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना-उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सातत्यानं मराठी माणसाच्या प्रश्नावरून भाजपावर निशाणा साधत आहेत.

