सोनिया गांधींचा ‘वंदे मातरम्’ला विरोध? भाजपच्या आरोपावर काँग्रेसचा खुलासा
‘वंदे मातरम्’च्या गायनावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सोनिया गांधी यांनी यांनी ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावर आक्षेप घेतल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
Published : August 15, 2026 at 3:18 PM IST
नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ‘वंदे मातरम्’च्या सर्व सहा कडव्यांच्या गायनावर सोनिया गांधी यांनी आक्षेप घेतल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षानं (भाजपा) केला आहे. मात्र, काँग्रेसनं हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सोनिया गांधी या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या, असा खुलासा काँग्रेसकडून करण्यात आला.
काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ‘वंदे मातरम्’चे सर्व 6 कडवे गायले गेल्याचं काँग्रेसनं स्पष्ट केलं. गायन सुरू असताना सोनिया गांधी या त्यांच्या शेजारी उभे असलेल्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे इशारा करत काहीतरी बोलताना दिसल्या. यावरून भाजपानं सोनिया गांधी यांनी ‘वंदे मातरम्’च्या सर्व 6 कडव्यांच्या गायनावर आक्षेप घेतल्याचा आरोप केला. मात्र, सोनिया गांधी या बराच वेळ उभे असलेल्या खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या, असं काँग्रेसनं स्पष्ट केलं आहे.
‘वंदे मातरम्’वरून भाजपा-काँग्रेस आमनेसामने : ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजपा प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये सोनिया गांधी यांनी ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावर आक्षेप घेतल्याचा आरोप केला. ‘हे का वाजवलं जात आहे?’ असा सवाल त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना केल्याचा दावाही अग्रवाल यांनी केला.
‘वंदे मातरम्’ हे केवळ गीत नसून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं, राष्ट्रचेतनेचं आणि देशभक्तीचं ऐतिहासिक प्रतीक आहे. त्याबाबतची अशी भूमिका काँग्रेसची ‘आणीबाणीची मानसिकता’ दर्शवते, असा आरोप अग्रवाल यांनी केला.
भाजपा प्रवक्ते आरपी सिंह यांनीही सोशल मीडियावरून सोनिया गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. ‘त्यांना वंदे मातरम्चा एवढा द्वेष का आहे?’ असा सवाल त्यांनी केला. राष्ट्रीय गीताच्या गायनादरम्यान सोनिया गांधी नाराज झाल्या आणि त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना गायन थांबवण्यास सांगितल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, काँग्रेसने भाजपाचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘वंदे मातरम्’चे गायन थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नसल्याचं काँग्रेसनं स्पष्ट केलं. सोनिया गांधी या केवळ बराच वेळ उभे असलेल्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या, असा खुलासा काँग्रेसने केला आहे.
आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सामने आया यह दृश्य बेहद शर्मनाक है।— Gopal Krishna Agarwal (@gopalkagarwal) August 15, 2026
भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के दौरान सोनिया गांधी द्वारा आपत्ति जताना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह सवाल करना कि ‘वंदे मातरम्’ क्यों बजाया जा रहा है—कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है।
क्या यही वह… pic.twitter.com/V4I0C4ESzH
‘गायन थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही’ : काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान ‘वंदे मातरम्’चे गायन थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नसल्याचं काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे बराच वेळ उभे होते. त्यामुळे सोनिया गांधी या त्यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या, असं रमेश यांनी सांगितलं.
जयराम रमेश यांनी सांगितलं की, 28 ऑक्टोबर 1937 रोजी कोलकाता येथे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आणि सी. राजगोपालाचारी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस कार्यसमितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत रवींद्रनाथ टागोर यांच्या सल्ल्यानुसार काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या सुरुवातीच्या कडव्यांचं गायन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानंतर काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात या कडव्यांचे गायन केलं जात आहे. काँग्रेस सेवा दल तसेच पक्षाचे कार्यकर्तेही ‘वंदे मातरम्’चे गायन करतात. त्यामुळे या मुद्द्यावर कोणताही वाद नसल्याचे रमेश यांनी स्पष्ट केले.
शनिवारी काँग्रेस मुख्यालयात ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी गायली गेली. या विषयावर संसदेत 16 तास चर्चा झाली असून, काँग्रेसने आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच 1937 मध्ये ‘वंदे मातरम्’बाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा ऐतिहासिक संदर्भही खासदारांना सांगितल्याचं रमेश यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, सरकारने ऑगस्ट 2026 मध्ये ‘राष्ट्रीय सन्मानाच्या अपमानास प्रतिबंध (सुधारणा) अधिनियम, 2026 ’ अंतर्गत ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’प्रमाणेच कायदेशीर दर्जा देत अधिकृत अधिसूचना जारी केल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यानुसार सरकारी कार्यक्रम आणि आयोजनांमध्ये राष्ट्रगीतापूर्वी ‘वंदे मातरम्’च्या सर्व सहा कडव्यांचे गायन अनिवार्य करण्यात आल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.