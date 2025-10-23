बिहार विधानसभा निवडणूक; तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार, भाजपा नेता म्हणाले, " घोटाळ्यातील आरोपी . . . "
बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 साठी महागठबंधननं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केलं आहे. त्यामुळे भाजपा नेत्यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 ची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत महागठबंधनं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केलं आहे. मात्र तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर भाजपानं त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. भाजपानं तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद आणि निशिकांत दुबे यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर टीकेची झोड उठवली.
#WATCH | Patna, Bihar: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, " now, when we come to tejashwi yadav, two orders have been issued by the delhi high court...the court examined all the matters and declared that this (irctc hotels corruption case) is a serious case of corruption and 420...… pic.twitter.com/xay40ivcG8— ANI (@ANI) October 23, 2025
भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांची जहरी टीका : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर थेट हल्लाबोल केला. कलम 420 च्या गुन्ह्यातील आरोपी, मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार आहे, अशी जहरी टीका त्यांनी केली. याबाबत बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, "तेजस्वी यांचे वडील लालू प्रसाद यादव यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू आहे. तेजस्वी यादव स्वतः देखील कलम 420 अंतर्गत आरोपी आहेत. बिहारच्या विकासासाठी कोण जबाबदार आहे, हे बिहारच्या लोकांना चांगलंच माहिती आहे. पंतप्रधान मोदी आणि नितीश कुमार बिहारचा विकास करतील. हे डबल इंजिन सरकार आहे," असं रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं.
#WATCH तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, " महागठबंधन ने 'महाभूल' कर दी है। उनका my समीकरण अब 'मुस्लिम-यादव' नहीं बल्कि 'मुकेश सहनी-तेजस्वी यादव' हो गया है। उनका वोट बैंक अब उनसे नाराज हो गया है… pic.twitter.com/HxTppxLKLB— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2025
शहनवाज हुसेन यांनीही उडवली खिल्ली : भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनीही तेजस्वी यादव यांना महाआघाडीकडून तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहीर करण्यावरुन टीका केली. शाहनवाज हुसेन म्हणाले की, महागठबंधननं चूक केली आहे. त्यांचं समीकरण आता 'मुस्लीम-यादव' राहिलेलं नाही, तर 'मुकेश साहनी-तेजस्वी यादव' असं झालं आहे. त्यांची व्होट बँक आता त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यांना काहीही मिळणार नाही. महागठबंधनमध्ये फूट पडली आहे. काँग्रेसनं तेजस्वी यादव आणि लालू यादव यांच्यासमोर शरणागती पत्करली आहे," असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
#WATCH भागलपुर (बिहार): भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, " तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा। nda उतना ही आगे बढ़ेगा..." pic.twitter.com/FFnJIdoHfJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2025
निशिकांत दुबे यांनी दिला इशारा : भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी तेजस्वी यादव यांचा चेहरा एनडीएसाठी 'फायदेशीर' असल्याचं स्पष्ट केलं. "बिहारच्या लोकांना तेजस्वी यादव यांचा चेहरा जितका जास्त कळेल, तितकी एनडीए प्रगती करेल. महागठबंधननं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानं उलट परिणाम होतील. त्यामुळे जनता एनडीएच्या मागं आपली ताकद उभी करेल.
