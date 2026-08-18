विनोद तावडे उत्तर प्रदेशचे नवे प्रभारी; सतीश पुनिया यांच्याकडे पंजाबची जबाबदारी!
तरुण चुघ यांची गुजरातसाठी प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Published : August 18, 2026 at 1:52 PM IST
नवी दिल्ली : भाजपानं पक्ष संघटनेत मोठे बदल केले आहेत. सोमवारी (17 ऑगस्ट) भाजपाची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंगळवारी (18 ऑगस्ट) भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरातसाठी नवीन राज्य प्रभारी आणि सह-प्रभारी यांची नियुक्ती केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, भाजपानं त्या-त्या राज्यांमध्ये नव्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. 2027 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता विनोद तावडे यांची उत्तर प्रदेशचे प्रभारी आणि जगदीश ईश्वरभाई पटेल यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सतीश पुनिया यांची पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तरुण चुघ यांची गुजरातसाठी प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विनोद तावडे उत्तर प्रदेशचे नवे प्रभारी : अनेक राज्यांमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपानं राज्य प्रभारींची नियुक्ती करून निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते सर्वात मोठं राज्य आहे. सध्या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. उत्तर प्रदेशात कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. 2027 च्या निवडणुकांसाठी उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळं विनोद तावडे यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर जगदीश ईश्वरभाई पटेल यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विनोद तावडे हे पक्षाचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्य आहेत.
BJP National President Nitin Nabin has appointed new state in-charges and co-in-charges for Uttar Pradesh, Punjab, and Gujarat.— ANI (@ANI) August 18, 2026
Uttar Pradesh: Vinod Tawde appointed In-charge; Jagdish Ishwarbhai Patel appointed Co-In-charge
Punjab: Satish Poonia appointed In-charge.
Gujarat:… pic.twitter.com/9TnNDIhbCI
सतीश पुनिया यांच्याकडे पंजाबची जबाबदारी : पंजाबमध्येही पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळं भाजपानं सतीश पुनिया यांची पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सतीश पुनिया हे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्यही आहेत. पंजाबमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपानं हा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमध्ये आपली संघटना मजबूत करण्यासाठी पक्षासमोर अनेक आव्हानं आहेत. दरम्यान, तरुण चुघ यांची गुजरातचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तरुण चुघ हे राज्यसभा सदस्य असून त्यांनी यापूर्वी पक्षात महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. गुजरात हा भाजपासाठी एक अभेद्य बालेकिल्ला आहे. आगामी 2027 च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, पक्षानं तरुण चुघ यांना या पदासाठी योग्य मानलं आहे.
भाजपाची नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर
भाजपाची नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी सोमवारी (17 ऑगस्ट) जाहीर करण्यात आली. भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या या नव्या टीममध्ये 13 जणांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच एकूण 8 जणांना सरचिटणीस पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील 3 महत्त्वाच्या नेत्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. विनोद तावडे यांना सरचिटणीस पदी कायम ठेवण्यात आलं आहे. तसंच उत्तर मुंबईचे खासदार-केंद्रीय मंत्री पीयूष आणि डॉक्टर भारती पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पाहणार आहेत. तर भारती पवार यांची उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
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