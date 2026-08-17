भाजपाची नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर, महाराष्ट्रातील तिघांना मोठी जबाबदारी
भाजपच्या या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत महाराष्ट्रातील दोघांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर पंकजा मुंडे यांना डच्चू देण्यात आला आहे.
Published : August 17, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:45 PM IST
नवी दिल्ली : भाजपाची नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली आहे. भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या या नव्या टीममध्ये 13 जणांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच एकूण 8 जणांना सरचिटणीस पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील 3 महत्त्वाच्या नेत्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. विनोद तावडे यांना सरचिटणीस पदी कायम ठेवण्यात आलं आहे. तसंच उत्तर मुंबईचे खासदार-केंद्रीय मंत्री पीयूष आणि डॉक्टर भारती पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पाहणार आहेत. तर भारती पवार यांची उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच पंकजा मुंडे यांना डच्चू देण्यात आला आहे. भाजपाकडून एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
जेपी नड्डा यांनी अध्यक्ष असताना जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत पंकजा मुंडे यांचा राष्ट्रीय सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मात्र नितीन नबीन यांच्या कार्यकारणीत पंकजा मुंडे यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
विनोद तावडेंवर विश्वास कायम :- विनोद तावडे यांच्यावर पुन्हा एकदा भाजपाकडून विश्वास दाखवण्यात आला आहे. विनोत तावडे यांना सरचिटणीस पदी कायम ठेवण्यात आलंय. तावडे यांनी याआधी सरचिटणीस म्हणून भरीव योगदान दिलं आहे.
पीयूष गोयल यांच्याकडे कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी : खासदार आणि केंद्रीय मंत्री असलेल्या पीयूष गोयल यांना कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भाजपमध्ये एक व्यक्ती आणि एक पद अशी परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे गोयल यांच्याबाबत भविष्यात मोठा निर्णय घेतला जाणार का? अशी चर्चा आता पाहायला मिळत आहे.
भारती पवार यांच्याकडे उपाध्यपदाची धुरा : भारती पवार यांचा जिल्हा परिषद ते संसद असा प्रवास राहिला आहे. त्या दिंडोरी मतदारसंघातून 2019 साली विजयी झाल्या होत्या. भारती पवार यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली होती. मात्र त्यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर आता भारती पवार उपाध्यक्ष म्हणून कारभार पाहणार आहेत.
BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers.— ANI (@ANI) August 17, 2026
Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq… pic.twitter.com/dnPE95CDVY
उपाध्यक्षांमध्ये कुणाचा समावेश? :- नितीन नबीन यांच्या नव्या टीममध्ये उपाध्यक्ष म्हणून वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराजा, तारीक मंसूर आणि मधुचंद्र कर हे जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
सरचिटणीस : विनोद तावडे, स्मृती इराणी, सुनील बंसल, बिप्लब देव, स्मृती इराणी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी आणि संजय भाटीया.
राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) :- बी एल संतोष
राष्ट्रीय सहसरचिटणीस (संघटन) :- शिवप्रकाश आणि सौदान सिंह
हेही वाचा :
रायगड-नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला! भरत गोगावले आणि गिरीश महाजन यांच्यावर जबाबदारी; गोगावले यांची 'ईटीव्ही भारत'ला Exclusive प्रतिक्रिया