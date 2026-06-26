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घरात झोपलेल्या आदिवासी महिलेला घोणसनं केला दंश : महिला सापाला घेऊन आली रुग्णालयात, डॉक्टरची वळली बोबडी

आदिवासी महिलेला विषारी घोणसनं दंश केल्यानंतर ही महिला सापाला घेऊन रुग्णालयात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मनिमा नाईक असं घोणस रुग्णालयात घेऊन आलेल्या महिलेचं नाव आहे.

Bitten By Poisonous Russels Viper
मनिमा नाईक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 5:21 PM IST

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भुवनेश्वर : घरात झोपलेल्या आदिवासी महिलेला विषारी घोणस सापानं दंश केल्यानंतर ही महिला सापाला घेऊन रुग्णालयात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना ओडिशातील मलकानगिरी जवळील कुरमपली गावात बुधवारी घडली आहे. मनिमा नाईक असं घोणस रुग्णालयात घेऊन आलेल्या महिलेचं नाव आहे. विषारी सापाचा दंश झाल्यानंतर विलक्षण धैर्य आणि प्रसंगावधान दाखवत सापाला पकडून या महिलेनं रुग्णालयात धाव घेतली.

Bitten By Poisonous Russels Viper
मनिमा नाईक (ETV Bharat)

सापाला पकडून आदिवासी महिला आली रुग्णालयात : कुरमपली गावातील रहिवासी असलेल्या 38 वर्षीय मनिमा नाईक यांना बुधवारी रात्री झोपेत असताना सापानं पायावर दंश केला. धोका ओळखून त्या घाबरल्या नाहीत, किंवा त्यांनी आरडाओरडा केला नाही. उलट, संयम राखून त्यांनी सापाला पकडलं. सापाला बिस्किटाच्या डब्यात ठेवल्यानंतर मनिमा यांनी आपल्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीनं रुग्णवाहिकेतून त्यांना माथिली आरोग्य केंद्रात नेलं. प्राथमिक उपचार मिळाल्यानंतर, पुढील उपचारांसाठी त्यांना मलकानगिरी येथील जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात हलवण्यात आलं. सध्या तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

म्हणून सापाला आणलं रुग्णालयात : सापाला रुग्णालयात का नेलं, असं विचारलं असता, मनिमा यांनी सांगितलं की, तो साप विषारी आहे की नाही हे डॉक्टरांनी ओळखावं अशी त्यांची इच्छा होती. 'स्नेक हेल्पलाइन'चे संस्थापक सुभेंदू मल्लिक म्हणाले, "सापाला पकडून डॉक्टरांकडं नेणं ही खरोखरच धाडसी आणि हिमतीची कृती आहे. हा 'रसेल्स व्हायपर' (Russel Viper) जातीचा साप आहे, तो अत्यंत विषारी असतो. जगभरात सापाच्या दंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सर्वाधिक मृत्यू याच सापाच्या दंशामुळे होतात. लोकांनी साप पकडण्याचा धोका पत्करू नये. मात्र, ज्या सापानं दंश केला आहे, त्याचा फोटो ते काढू शकतात. उपचारांची दिशा ठरवण्यासाठी डॉक्टरांना सापाची जात माहीत असणं महत्त्वाचं असते."

दंश झालेल्या भागात सौम्य संसर्ग : संबंधित महिला उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत असून आता धोक्याबाहेर आहे, असं मलकानगिरी जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितलं. जिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. प्रफुल्ल कुमार बेहरा म्हणाले, "मनिमा नाईक या रुग्णाला दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं होतं. गुरुवारी त्यांना इथं दाखल करण्यात आलं. त्यांना सर्व आवश्यक उपचार देण्यात आले आहेत. रक्त तपासणीत त्यांच्या शरीरात विष नसल्याचं आढळून आलं आहे. मात्र, दंश झालेल्या भागात सौम्य संसर्ग झाला आहे. पुढील दाह किंवा सूज टाळण्यासाठी त्यांना शस्त्रक्रिया विभागात हलवण्यात आलं आहे. पुढील 2-3 दिवसांत त्या बऱ्या झाल्यावर त्यांना रुग्णालयातून सुटी दिली जाईल. विषारी सापांचे साधारणपणे दोन प्रकार असतात, व्हॅस्क्युलोटॉक्सिक आणि न्यूरोटॉक्सिक. त्यांना चावलेला साप व्हॅस्क्युलोटॉक्सिक होता. यामुळे बाधित भागात सूज आणि संसर्ग होतो. विष निष्प्रभ करण्यात आलं आहे, परंतु संसर्ग कायम आहे. त्यामुळे उपचार सुरू आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

ODISHA TRIBAL WOMAN BRINGS SNAKE
महिला सापाला घेऊन आली रुग्णालयात
BITTEN BY POISONOUS RUSSELS VIPER
मनिमा नाईक
TRIBAL WOMAN BRINGS SNAKE HOSPITAL

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