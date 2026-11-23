पॅकेज्ड पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित, बिस्लेरीचं स्पष्टीकरण; FSSAI नं दिली होती खटला चालवण्यास मंजुरी
एफएसएसएआयने (FSSAI) बिस्लेरी इंटरनॅशनलवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते.
By PTI
Published : November 23, 2026 at 11:47 AM IST
नवी दिल्ली - एफएसएसएआयने (FSSAI) बिस्लेरी इंटरनॅशनलवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कंपनीने सोमवारी ठामपणे आपली भूमिका मांडली. पॅकेज्ड पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित आहे, अशी माहिती बिस्लेरी कंपनीने दिली. तसंच समस्येचं निराकरण करण्यासाठी अन्न नियामक संस्थेला सहकार्य करु, असं आश्वासनही कंपनीनं दिलं आहे.
एफएसएसएआयनं (FSSAI) बिस्लेरी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी असुरक्षित आढळल्यानंतर त्यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. होती. या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी कंपनीनं हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
एका निवेदनात बिस्लेरी इंटरनॅशनलनं म्हटलं आहे की, त्यांना एफएसएसएआयकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. त्यांनी असंही नमूद केलं की, एका संदर्भ प्रयोगशाळेला (Referral Lab) विहित मर्यादेत 'ब्रोमेट'ची उपस्थिती आढळली होती.
कंपनीचं हे निवेदन FSSAI नं रविवारी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टनंतर आलं आहे. या पोस्टमध्ये FSSAI नं म्हटलं आहे की, असुरक्षित पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्याबाबत त्यांनी कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई (खटला चालवण्यास) करण्यास मंजुरी दिली आहे.
बिस्लेरीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण सुमारे 14 महिने जुने असून, ते सप्टेंबर 2025 मध्ये कंपनीच्या गोवा उत्पादन केंद्रात तयार करण्यात आलेल्या एका बॅचशी संबंधित आहे.
30 सप्टेंबर 2025 रोजी FSSAI ने गोवा केंद्रातून सहा नमुने गोळा केले होते. सुरुवातीच्या चाचणीत असे दिसून आले की, पाच नमुने सर्व निर्धारित मानकांचे पालन करत होते. मात्र, सहाव्या नमुन्यात ब्रोमेटचे प्रमाण प्रति लिटर 12 मायक्रोग्राम इतके आढळले, जे 10 मायक्रोग्राम प्रति लिटर या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होते.