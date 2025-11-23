मुंबईवरून डेहराडूनला आलेले 'इंडिगो' उतरताना पक्ष्याची धडक; विमानाच्या समोरच्या भागाचं झालं नुकसान
डेहरादूनमधील जॉली ग्रँट विमानतळावर उतरताना मुंबई-डेहराडून विमानाला आज सायंकाळी पक्षी धडकल्याचा संशय आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दुसऱ्या विमानातून पाठविण्यात आले.
Published : November 23, 2025 at 10:40 PM IST
डोईवाला (डेहराडून)- डेहराडूनच्या जॉली ग्रँट विमानतळावर इंडिगोच्या विमान धावपट्टीवर उतरताना (लँडिंग दरम्यान) पक्षी धडकल्याची माहिती पसरल्यानं भीती पसरली. विमानतळ प्रशासन, वैमानिक आणि प्रवासी घाबरले. सुदैवानं विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. विमानाची तपासणी केली असताना कोणताही पक्षी आढळले नाहीत. परंतु विमानाच्या पुढच्या भागाचे थोड्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्या विमानातून दुसरे उड्डाण होण्यापूर्वी प्रवाशांना दुसऱ्या विमानात हलवण्यात आले.
मुंबई-डेहराडून मार्गावर चालणाऱ्या इंडिगो विमान क्रमांक IGO ५०३२ या एअरबस ३२० विमानाला पक्षी धडकल्याची माहिती पसरल्यानंतर विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आलं. धावपट्टी आणि परिसराची तपासणी करण्यात आली असता कोणतेही पक्षी किंवा इतर प्राणी आढळले नाहीत. प्रवाशांना उतरवल्यानंतर विमान दुरुस्तीसाठी विमानतळाच्या अॅप्रनवर उभे करण्यात आले. मात्र, या विमानातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानामधून जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानंतर ते मुंबईला रवाना झाले. विमानात १८६ प्रवासी होते, अशी माहिती समोर येत आहे.
विमानाच्या समोरील काही भागाचं नुकसान - डेहराडून विमानतळाचे संचालक भूपेश नेगी यांनी सांगितले, मुंबईहून डेहरादूनला येणारे इंडिगोचे विमान संध्याकाळी ६:४० वाजता जॉली ग्रँट विमानतळावर उतरत असताना लँडिंग दरम्यान पक्ष्याला धडकल्याचा संशय आला. तपासणीत विमानाच्या समोरील काही भागाचं नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. लँडिंग करताना धावपट्टीवर किंवा विमानतळाच्या परिघामध्ये कोणतेही नुकसान आढळले नाही. परिणामी, विमान हे विमानतळावरच पार्क करण्यात आले.
- गेल्या महिन्यात, २८ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ६ वाजता, डेहराडूनहून बंगळुरूला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात टेकऑफ दरम्यान तांत्रिक समस्या आली. विमानानं हवेत काही फेऱ्या मारल्यानंतर काहीवेळानं विमान विमानतळावर सुरक्षितपणं उतरलं होतं. तेव्हाही विमानालाही पक्षी धडकल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
विमानतळावर बॉम्ब ठेवल्याची धमकी- दुसऱ्या घटनेत हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॉम्ब ठेवल्याची धमकी मिळाल्यानंतर बहरीनहून हैदराबादला जाणारे गल्फ एअरचे विमान मुंबईकडे वळवण्यात आले. हैदराबाद विमानतळावर विमानात बॉम्ब ठेवल्याचा ईमेल मिळाल्यानंतर १५४ प्रवाशांसह उड्डाण करणारे विमान GF२७४ मुंबई विमानतळाकडे वळवण्यात आले. हैदराबाद विमानतळावरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे ३ वाजता बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणारे ईमेल मिळाले होते.
