बायोफार्मा शक्ती योजना सुरू, अनेक आजारांवर लक्ष केंद्रित करणार, निर्मला सीतारमण यांची घोषणा

लोकांना सर्वात जास्त प्रचलित आजारांशी लढण्यास मदत करण्यासाठी देशभरात तीन राष्ट्रीय संस्थादेखील स्थापन केल्या जातील. सरकारने या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केलीय.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी सरकारच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करीत आरोग्यसेवा क्षेत्राबाबत एक मोठी घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांनी भारतात बायोफार्मा शक्तीची घोषणा केली, जी मधुमेह, कर्करोग आणि इतर रोगांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांसाठी नवीन उपचार, औषधे आणि संशोधन विकसित करणार आहे. लोकांना सर्वात जास्त प्रचलित आजारांशी लढण्यास मदत करण्यासाठी देशभरात तीन राष्ट्रीय संस्थादेखील स्थापन केल्या जातील. सरकारने या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केलीय.

देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांनी "बायोफार्मा शक्ती" प्रकल्पाची घोषणा : अर्थमंत्र्यांनी देशाला बायोफार्मा केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल जाहीर केलंय. 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बायोफार्मा क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलाय, ज्या अंतर्गत तीन नवीन उच्च शैक्षणिक संस्था उघडल्या जातील. अर्थमंत्र्यांनी देशभरात 3 नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था उघडण्याची घोषणा केलीय. बायोटेक आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांनी "बायोफार्मा शक्ती" प्रकल्पाची घोषणा केलीय. या दूरदर्शी प्रकल्पामुळे केवळ औषध निर्मितीला गती मिळणार नाही, तर संशोधन आणि उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तीन नवीन उच्च शैक्षणिक संस्थादेखील स्थापन होतील. सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक जागतिक आरोग्यसेवा बाजारपेठेत भारताला एक नवीन नेता म्हणून स्थान देण्यास सज्ज असल्याचंही निर्मला सीतारामण यांनी अधोरेखित केलंय. भारताच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार 1,50,000 विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानात प्रभुत्व मिळवण्यासाठी प्रशिक्षित करेल. रेडिओलॉजी आणि कर्करोग संशोधनाला देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, ज्यामुळे या आजारांविरुद्धच्या लढाईला आणखी बळकटी मिळेल. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे की, देशाची आरोग्यसेवा व्यवस्था सर्वसामान्यांसाठी सुलभ केली जाणार आहे.

आयुर्वेदिक औषधांच्या निर्यातीसाठी सविस्तर चौकटही जाहीर : देशातील आयुष विभाग अधिक मजबूत केला जाणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. यासाठी आयुर्वेदिक औषधांच्या निर्यातीसाठी सविस्तर चौकटही जाहीर करण्यात आलीय. सध्या देशातून आयुर्वेदिक औषधे मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जात असली तरी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे भविष्यात ही गती वाढेल. तसेच वैद्यकीय पर्यटनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केली. त्यांनी सांगितले की, भारत प्रगत आरोग्यसेवा प्रणालीने सुसज्ज असेल आणि वैद्यकीय पर्यटनाचे केंद्र बनवले जाणार आहे.

संपादकांची शिफारस

