'वंदे मातरम'चा अवमान करणे शिक्षापात्र ठरवणारे विधेयक संसदेत मंजूर
डीएमके (DMK) सदस्यांसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या गदारोळात आणि संक्षिप्त चर्चेनंतर लोकसभेने 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक 2026' आवाजी मतदानाने मंजूर केले.
Published : July 30, 2026 at 5:49 PM IST
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गायले जात असताना त्यात कोणताही व्यत्यय आणणे किंवा त्याचा अवमान करणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जाईल आणि त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असं विधेयक संसदेने गुरुवारी मंजूर केलंय. डीएमके (DMK) सदस्यांसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या गदारोळात आणि संक्षिप्त चर्चेनंतर लोकसभेने 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक 2026' आवाजी मतदानाने मंजूर केले. या विधेयकानुसार राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' इतक्याच आदराने गायले जाणे अनिवार्य आहे.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांची घोषणाबाजी : वरिष्ठ सभागृहाने (राज्यसभेने) हे विधेयक यापूर्वीच बुधवारी मंजूर केले होते. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि राम मंदिरात अर्पण केलेल्या वस्तूंची कथित चोरी यांसारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे कामकाज दोनदा तहकूब झाल्यानंतर दुपारी 3:30 वाजता लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तेव्हाही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. गदारोळात झालेल्या संक्षिप्त चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रीय गानाइतकाच सन्मान मिळेल.
डीएमके खासदारांचा सभागृहात विधेयक मंजूर करण्यास विरोध : त्यांनी नमूद केले की, 'वंदे मातरम्' हे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' आणि विकसित भारताच्या संकल्पाचे प्रतीक आहे. डीएमके खासदारांनी उपस्थित केलेल्या शंका फेटाळून लावताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हे विधेयक राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित आहे आणि ते कोणत्याही विशिष्ट राज्याविरुद्ध, व्यक्तीविरुद्ध किंवा विचारसरणीविरुद्ध नाही. यापूर्वी डीएमके खासदारांनी सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यास विरोध केला होता. कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभेतील) संक्षिप्त चर्चेत भाग घेताना डीएमके खासदार के. कनिमोळी यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आणि आरोप केला की, सरकार या विधेयकाचा वापर हिंदुत्ववादी अजेंडा राष्ट्रवाद म्हणून सादर करण्यासाठी करीत आहे.
गदारोळाच्या वातावरणात विधेयक मंजूर : त्या म्हणाल्या, "हे देशातील नागरिकांच्या विरोधात आहेत." "अशा प्रकारे राष्ट्रवाद लादला जाऊ शकत नाही." हे विधेयक संघीय संरचनेच्या विरोधात असल्याचे सांगत कनिमोळी यांनी असेही म्हटले की, विविध मुद्द्यांवरून सभागृहात सुरू असलेल्या गदारोळाच्या वातावरणात हे विधेयक मंजूर केले जाऊ नये. त्यांनी या विधेयकाला राज्यांच्या हितासाठी हानिकारक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. डीएमकेच्या सदस्याने नमूद केले की तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये याला विरोध होत आहे.
'जन गण मन' आणि 'वंदे मातरम' या दोन्ही गीतांना समान दर्जा : भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) सदस्य संबित पात्रा यांनी सांगितले की, हे काही सामान्य विधेयक नाही. विरोधी पक्षांवर टीका करताना ते म्हणाले की, ज्यांना राष्ट्र समजत नाही, तेच लोक येथे गोंधळ घालत आहेत. पात्रा यांनी आठवण करून दिली की, 1950 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीला आश्वासन दिले होते की, 'जन गण मन' आणि 'वंदे मातरम' या दोन्ही गीतांना समान दर्जा दिला जाईल आणि ती एकाच पद्धतीने गायली जातील.
'वंदे मातरम' ऐवजी एका विशिष्ट कुटुंबालाच प्राधान्य : त्यांनी आरोप केला की, गेल्या 76 वर्षांत काँग्रेस सरकारांनी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' ऐवजी एका विशिष्ट कुटुंबालाच प्राधान्य दिले. विधेयकावर सुधारणा मांडताना डीएमकेचे ए. राजा म्हणाले की, "आजचा दिवस देश आणि संसदेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. हे विधेयक म्हणजे एक थट्टा आहे." सभागृहाने त्यांची सुधारणा फेटाळून लावली आणि डीएमकेसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या गोंधळातच आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. हे विधेयक 1971 च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे.
गायनाचा अवमान रोखण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही : विधेयकाच्या 'उद्देश आणि कारणे' या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय गीताच्या गायनास जाणीवपूर्वक प्रतिबंध करणे किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात ते गायले जात असताना व्यत्यय आणणे हा गुन्हा मानला जावा आणि त्यासाठी शिक्षा असावी; अशी तरतूद यात प्रस्तावित आहे. ही तरतूद राष्ट्रीय गीताबाबत (राष्ट्रगीताबाबत) असलेल्या तरतुदींसारखीच असेल. यात नमूद केले आहे की, 24 जानेवारी 1950 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीत सांगितले होते की, 'वंदे मातरम'ला 'जन गण मन' इतकाच आदर आणि समान दर्जा दिला जाईल. यात पुढे असेही म्हटले आहे की, सध्या 'वंदे मातरम'च्या गायनाचा अवमान रोखण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. हे विधेयक राष्ट्रीय गीताचा अवमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करते.
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